Ansel Elgort replica alle accuse di stupro/ “Rapporto consensuale, poi sono sparito”

Solo pochi giorni fa una pesante accusa si è riversata sul noto attore Ansel Elgort. La star, nota per film come “Colpa delle stelle” o Divergent, è stata accusata di violenza sessuale ai danni di una ragazza all’epoca in cui lei aveva 17 anni, lui 20. “Quando è accaduto invece di chiedermi se volevo interrompere il rapporto visto che era la mia prima volta e io stavo piangendo dal dolore e non volevo farlo.” ha scritto tra le altre cose la ragazza nel tweet di accusa ai danni dell’attore. Dopo un iniziale silenzio, Elgort ha deciso di dare la sua versione dei fatti. In un lungo post su Instagram, l’attore ha totalmente smentito le accuse di stupro, dicendosi tuttavia ‘colpevole’ di un atteggiamento scorretto nei riguardi dell’accusatrice. “Non posso dire di poter comprendere i sentimenti di Gabby, ma la sua descrizione degli eventi non corrisponde a quanto accaduto.” ha esordito la star.

Ansel Elgort nega le accuse: “Non ha preso bene la rottura, mi dispiace…”

Ansel Elgort ha così spiegato nei dettagli quanto sarebbe accaduto: “Non ho mai e non avrei mai voluto stuprare nessuno. Quello che è vero è che nel 2014 a New York, quando avevo 20 anni, Gabby e io abbiamo avuto una breve, legale e interamente consensuale relazione. Sfortunatamente, non ho preso bene la rottura.” ha spiegato l’attore. Così ha ammesso le sue colpe: “Ho smesso di risponderle al telefono, che è una reazione immatura e crudele da fare a qualcuno. So che questa scusa non mi assolve dal comportamento inaccettabile quando sono sparito.” Il lungo post conclude con un’ammissione di colpa: “Quando guardo indietro al mio comportamento, mi vergogno del modo in cui ho agito. Mi dispiace veramente. Devo continuare a riflettere, imparare e lavorare per aumentare la mia empatia.” Il post metterà a tacere le accuse nei suoi riguardi?



© RIPRODUZIONE RISERVATA