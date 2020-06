Ansel Elgort accusato su Twitter di violenza su una 17enne/ Fatti non verificati…

Ansel Olgart è stato accusato su Twitter di violenza su una 17enne. I fatti non sono stati ancora verificati e toccherà alle autorità stabilire se l’accusa sia fondata o meno. Ad accusare l’attore diventato popolare per la partecipazione film come Colpa delle Stelle e Baby Driver, è stata una ragazza che, su Twitter, con il nickname Gabby, ha raccontato di essere stata violentata da lui quando aveva 17 anni. «Elgort mi ha stuprata quando avevo 17 anni. Ero solo una bambina ed ero una sua fan quindi, quando lo abbiamo fatto, invece di chiedermi se volessi smettere di fare sesso, sapendo che era la mia prima volta, che stavo gemendo di dolore e che non volevo farlo, le uniche parole che sono uscite dalla sua bocca sono state: ‘dobbiamo andare oltre’», ha scritto la ragazza. “Nonero lucida mentalmente in quel momento. Mi ero dissociata da me stessa e sentivo solo che la mia mente era altrove. Ero in stato di shock e non potevo andarmene, pesavo solo 48 chili”, ha aggiunto.

Ansel Olgart accusato di violenza: l’attore in silenzio, fatti non verificati

L’accusa nei confronti di Ansel Olgart ha rapidamente fatto il giro del mondo. Nel suo tweet d’accusa, la ragazza che si firma Gabby, racconta di aver subito le conseguenze di quella violenza anche dopo con attacchi di ansia. La ragazza confessa così di aver raccontato l’accaduto per evitare che accada la stessa cosa ad altre ragazze e di voler dimenticare il prima possibile. «Anni dopo ho avuto una sindrome post-traumatica, degli attacchi di panico e sono andata in terapia. Finalmente sono pronta a parlarne e a guarire. Voglio solo guarire e far sapere alle altre ragazze che hanno attraversato questo schifo che non sono sole», ha aggiunto Gabby che, come scrive Vanity Fair ha poi cancellato il suo profilo. L’attore non ha ancora commentato e l’accusa della ragazza non è stata ancora verificata.

