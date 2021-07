Anthony Fauci: “99% di ultimi morti covid non vaccinato”/ “E’ triste e frustrante”

Quasi la totalità degli ultimi morti da covid negli Stati Uniti è composta da persone che non si sono sottoposte al vaccino. Ad annunciarlo, facendo chiarezza sui numeri oltre oceano, è stato Anthony Fauci, il virologo di origini italiane, consulente della Casa Bianca, che ha spiegato come il 99.2% dei recenti decessi per coronavirus negli Usa riguardi appunto persone non vaccinate. “E’ davvero triste e tragico – le parole di Fauci al programma della NBC Meet the Pass – che la maggior parte di queste morti fossero evitabili”, definendo quindi “frustrante” il fatto di “avere un nemico tanto forte, ma abbiamo un mezzo molto efficace per contrastarlo. Ecco perché è ancora più triste che non sia pienamente utilizzato in questo Paese”.

E ancora: “E’ terribile, in particolar modo per quelli di noi che hanno avuto a che fare con malattie per cui non ci sono validi rimedi. Quando c’è una situazione come quella attuale, in cui un terribile nemico come il virus ha devastato il pianeta per un anno e mezzo e noi abbiamo un rimedio molto efficace, è ancor più triste e tragico che” il vaccino “non venga usato totalmente. Ci stiamo confrontando con una situazione che non ha precedenti, eppure abbiamo gli strumenti per intervenire. Quindi, mettiamo da parte le visioni differenti e rendiamoci conto che il nemico comune è il virus”.

FAUCI SUI MORTI USA NON VACCINATI, E BURIONI ‘REPLICA’: “IL MINISTERO DOVREBBE…”

Negli Stati Uniti sono stati circa 33 milioni i casi di covid dal febbraio 2020 ad oggi, mentre le vittime hanno superato quota 605mila, fra cui le ultime che, come riferito da Fauci, sarebbero state pienamente evitabili. Sul fronte italiano da sottolineare invece le parole del virologo Roberto Burioni, uno dei grandi luminari nel suo campo, che attraverso Twitter ha sollevato una questione senza dubbio interessante: “Sarebbe fondamentale – ha spiegato – che il Ministero ci dicesse, oltre al numero dei ricoveri e dei decessi giornalieri, quanti di questi ricoveri e decessi riguardano pazienti che hanno completato da oltre 15 giorni il ciclo di vaccinazione. Invece non si sa”.

