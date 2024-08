Il leader della storica band Anthony Kiedis ha da tempo intrapreso una relazione con la giovanissima fidanzata diciannovenne, tra i due corrono oltre 40 anni di differenza di età. Soltanto nei giorni scorsi il leader dei Red Hot Chili Peppers è finito nuovamente sotto i riflettori per aver regalato alla sua dolce metà una villa dal valore super di circa 49 milioni di dollari in quel di Beverly Hills, facendo storcere il naso ancora una volta a tutti coloro che non hanno mai visto di buon occhio la relazione della coppia.

Troppa differenza di età tra Anthony Kiedis e la fidanzata Helena non è passata inosservata neanche ai fan del cantante dei Red Hot Chili Peppers, non nuovo a uscite nel mondo del gossip, visto che già in passato era stato chiacchierato per le sue precedenti relazioni finite sotto i riflettori in numerose occasioni.

Anthony Kiedis e la sua battaglia con le dipendenze

Per il leader dei Red Hot Chili Peppers da qualche anno è arrivato il momento di tagliare con il passato, visto che Anthony Kiedis ha rotto con le dipendenze che per diversi anni lo hanno afflitto fino a complicargli l’esistenza.

In una toccante intervista concessa al podcast di Joe Rogan la voce della famosa band ha rotto il silenzio, svelando cosa è accaduto nel suo percorso: “E’ stato coinvolgente e pericoloso, una cosa del tipo, hmmm, tutti ne hanno paura, penso che farò quella cosa che solo la parola spaventa le persone, ma era anche un modo per verificare… Mi sono sentito completo assumendo quelle cose, fino a quando ho dovuto pagare dazio” ha confessato Anthony Kiedis svelando che quando si è ritrovato a fare i conti con una sostanza più forte si è reso conto di quanto in realtà lo stesse uccidendo, segnale che gli è poi risultato fondamentale.

