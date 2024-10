Anticipazioni Beautiful, 11 ottobre 2024: Taylor affronta Brooke

Domani pomeriggio, venerdì 11 ottobre 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Taylor esce profondamente turbata dal confronto con Thomas, dopo aver scoperto che è stato screditato da Hope davanti a sua madre. La Hayes per questo motivo decide di affrontare Brooke per avere un chiarimento da lei; perché sua figlia ha parlato male dello stilista e perché la stessa Brooke continua a nutrire sospetti nei confronti dell’uomo, nonostante l’evidente cambiamento?

Di fronte a Taylor, però, Brooke tenta di sviare il discorso al fine di proteggere Hope e di non rivelare i sospetti che nutre nei confronti di sua figlia, ovvero che potrebbe essere attratta da Thomas. La Logan svia dunque l’attenzione su di sé e rivela in maniera convinta di nutrire ancora forti dubbi su Thomas; una rivelazione che delude profondamente la Hayes, convinta che la diffidenza nei confronti di suo figlio fosse ormai superata e che l’amicizia con la “rivale” di sempre fosse realmente sincera.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 nei giorni scorsi, Thomas ha rivelato a Taylor di aver sentito Hope screditarlo di fronte a Brooke; la madre è turbata dalla confessione del figlio, soprattutto per la mancanza di fiducia che le due Logan continuano ad avere nei confronti dello stilista. La Hayes inizia dunque a sospettare di Brooke e a non fidarsi più di colei che riteneva un’amica…

Nel frattempo Brooke vuole vederci chiaro sui pensieri che percorrono la mente di Hope ed è sempre più convinta che la figlia nutra un reale interesse per il Forrester; la madre le chiede così un confronto, durante il quale però la ragazza continua a negare di essere sentimentalmente coinvolta.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

L’appuntamento quotidiano con Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.45 come sempre su Canale 5; oltre alla visione in tv, è garantita anche la modalità streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.