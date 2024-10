Anticipazioni Beautiful, 10 ottobre 2024: Thomas si confida con Taylor

Beautiful torna in onda domani pomeriggio, giovedì 10 ottobre 2024, con una nuova attesissima puntata su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Thomas decide di confidarsi con Taylor. Il ragazzo rivela alla madre non solo di aver sentito Hope parlar male di lui, ma anche di essere deluso dalla continua mancanza di fiducia da parte di Brooke; rivelazioni che turbano e non poco la Hayes, che si dice delusa dalla mancanza di fiducia da parte della Logan nei confronti di suo figlio.

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 ottobre 2024/ Bill sospetta di Thomas: il consiglio a Liam

Taylor esce profondamente turbata da questo confronto con Thomas e inizia a non fidarsi più di Brooke, che considerava un’amica con la quale costruire un bel rapporto, e deciderà di affrontarla faccia a faccia. La stessa Brooke, nel frattempo, è ormai sempre più convinta che Hope si sia infatuata di Thomas e cerca di farla confessare; la ragazza però nega tutto, ma sua madre in cuor suo sembra essere a conoscenza della verità…

Anticipazioni Beautiful, puntate 7-8 ottobre 2024/ Hope chiarisce con Thomas, Brooke è preoccupata

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5 i giorni scorsi, Bill è intenzionato a riconquistare Katie e spera che la donna possa finalmente tornare al suo fianco, sebbene al momento abbia una relazione con Carter. Nel frattempo, Liam continua ad essere turbato dalla sempre più stretta vicinanza tra Hope e Thomas e riceve dal padre Bill un consiglio: mantenere alta l’attenzione sullo stilista, del quale lo Spencer sembra non volersi proprio fidare.

Brooke, nel frattempo, è sempre più convinta che Hope nutra un interesse per Thomas ed è preoccupata per lei; la Logan vorrebbe che la figlia si confidasse con lei e le chiarisse una volta per tutte quali sono i sentimenti che realmente nutre nei confronti del Forrester, ma Hope al momento tace.

Anticipazioni Beautiful, puntata 4 ottobre 2024/ Finn accetta di incontrare Sheila in carcere

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, alle ore 13.45 nei pomeriggi di Canale 5; è inoltre possibile seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.