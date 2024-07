Anticipazioni Beautiful, puntata 17 luglio 2024/ Thomas verso il ritorno alla “Hope for the Future”?

Anticipazioni Beautiful, 17 luglio 2024: Liam ha un nuovo confronto con Bill

Nuovo appuntamento domani pomeriggio, mercoledì 17 luglio 2024, con la soap Beautiful in onda come sempre su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, ormai sono quasi tutti convinti che il ritorno di Thomas alla “Hope for the Future” sia essenziale per risollevare le sorti della linea. Lo stilista cerca di convincere anche Brooke delle sue buone intenzioni e del fatto che il suo reintegro in azienda, forse, è l’unico rimedio per evitarle il rischio chiusura dopo le ultime disastrose vendite.

Anche Hope, influenzata da Steffy che spinge sempre più per un reintegro del fratello, è ormai quasi del tutto convinta che il ritorno del Forrester come capo stilista della sua linea sia necessario. Nel frattempo, spostandoci su un altro filone della trama, Liam è convinto che Bill non sia in realtà a tutti gli effetti innamorato di Sheila ma sia preda di una manipolazione della diabolica donna; per questo il ragazzo cerca un nuovo confronto con il papà, arrivando a confessargli tutti i suoi dubbi.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Sheila ha tradito Bill cedendo alla passione con Deacon ma senza rivelargli nulla; lo Spencer la rassicura circa la solidità del loro amore, ma al tempo stesso ribadisce che non potrebbe mai accettare alcun tradimento da parte della donna, invitandola dunque a rimanergli sempre fedele affinché la loro relazione possa proseguire.

Nel frattempo la “Hope for the Future” è in crisi: l’ultima collezione non è andata bene in termini di vendite e Hope si interroga su quale sia la mossa strategica per risollevarne le sorti. La principale soluzione, spalleggiata da Steffy, è quella di un immediato reintegro di Thomas in azienda in veste di capo stilista: solo lui potrebbe davvero dare una mano alla linea ed evitarne la chiusura, ma prima c’è da superare lo scetticismo sia di Hope che di Brooke…

