Anticipazioni Beautiful, puntata 16 luglio 2024/ Bill rassicura Sheila sul loro legame, ma niente tradimenti!

Anticipazioni Beautiful, 16 luglio 2024: Thomas cerca di convincere Brooke

Domani pomeriggio, martedì 16 luglio 2024, torna in onda su Canale 5 la soap opera americana Beautiful con una nuova ed attesissima puntata; ma cosa rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Bill e Sheila hanno un confronto in cui lo Spencer mostra i suoi dubbi relativi alla loro relazione; l’uomo sospetta infatti di essere stato tradito, ma la diabolica rossa non ha alcuna intenzione di confessare l’atto d’infedeltà, dopo essere andata di nascosto da Deacon ed aver ceduto ad un momento di passione insieme a lui.

Bill comunque la rassicura sulla stabilità del loro rapporto, pur ribadendole che dovrà essergli sempre fedele se vuole che la loro storia d’amore rimanga salda. Nel frattempo, Thomas è allettato dall’idea di ritornare a lavorare per la Hope for the future ma deve prima superare l’ostacolo rappresentato da Hope e Brooke; proprio con la madre della ragazza, infatti, lo stilista avrà un confronto in cui tenterà di persuaderla circa la reale bontà delle sue intenzioni.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Liam da un lato cerca di rassicurare Hope sul fatto che presto Douglas tornerà a casa, dall’altro è preoccupato per il padre Bill che è sempre più legato a Sheila, e questo pensiero continua a tormentarlo. Il ragazzo non si dà pace per la manipolazione messa in atto dalla diabolica rossa nei confronti del papà, con il quale avrà più di un confronto: lo Spencer è tuttavia innamoratissimo della donna e farebbe di tutto per stare con lei.

Nella coppia, tuttavia, aleggia lo spettro di un tradimento: Sheila è infatti caduta in tentazione con Deacon mettendo in atto un vero e proprio tradimento nei confronti di Bill. Lo Spencer inizia a nutrire qualche dubbio sul loro rapporto…

