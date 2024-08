Anticipazioni Beautiful, 30 agosto 2024: Hope chiede a Steffy di rassicurare Liam

Domani pomeriggio, venerdì 30 agosto 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Thomas e Liam decidono di avere un confronto alla Forrester che tutti sperano possa essere una volta per tutte chiarificatore. I due uomini hanno un faccia a faccia tranquillo ma restano nello Spencer i dubbi sul suo “rivale”, che non crede del tutto al suo cambiamento e continua a sospettare di lui.

Intanto Steffy ha già tentato di rassicurare Liam sul reale cambiamento del fratello e ne ha parlato con Hope, che a sua volta continua ad essere profondamente tormentata dalle continue fantasie che agitano la sua mente e relative proprio a Thomas. La Logan, per questo motivo, chiede alla Forrester di tornare a parlare con Liam e di convincerlo una volta per tutte che il miglioramento di Thomas è reale; Steffy torna così a confrontarsi con Liam e a rassicurarlo.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Hope continua ad essere turbata dal suo riavvicinamento a Thomas; è sì contenta che il loro rapporto è stato ripristinato, ma allo stesso tempo teme di essere nuovamente attratta dal suo ex e continua a fantasticare su di lui, minando anche la sua serenità sul luogo di lavoro.

Intanto Brooke e Taylor, dopo i rispettivi incontri intimi con Ridge Forrester, si sono ritrovate insieme a pranzo a “Il Giardino” e si sono confrontate sulle questioni di cuore e sulle loro aspettative a livello sentimentale. E, proprio in quell’occasione, Taylor ha invitato l’amica a non perdere di vista il giovane e affascinante Hollis, il cameriere che non arretra di un centimetro con Brooke e con la quale vorrebbe a tutti i costi approfondire una conoscenza.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le storie di Beautiful accompagnano i telespettatori durante tutti i pomeriggi di Canale 5, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.45; per vedere le puntate è inoltre disponibile il servizio streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.