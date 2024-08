Anticipazioni Beautiful, 29 agosto 2024: il consiglio di Taylor per Brooke

Domani pomeriggio, giovedì 29 agosto 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata di Beautiful; come rivelano le anticipazioni di questo nuovo appuntamento pomeridiano, riportate sul sito di Mediaset Infinity, si è ristabilita l’armonia tra Hope e Thomas che sono tornati a collaborare alla “Hope for the Future”. Il lancio della loro nuova collezione, firmata dal Forrester nel ruolo di capo stilista, sta andando a gonfie vele ma c’è qualcosa che tormenta la Logan.

Anticipazioni Beautiful, puntate 27 e 28 agosto 2024/ Liam ancora scettico su Thomas, Steffy lo rassicura!

La protagonista, infatti, continua ad essere turbata dalle fantasie su Thomas che minano e non poco la sua serenità a lavoro; Hope è segretamente innamorata di lui? Nel frattempo si parla di amore e sentimenti anche tra Brooke e Taylor, che si sono ritrovate a pranzo insieme a “Il Giardino”; in quest’occasione le due donne si ritrovano a discutere sulle loro aspettative sentimentali per il futuro, al punto che la Hayes incoraggia la Logan a concedere una seconda chance al giovane e affascinante cameriere Hollis, che vorrebbe approfondire la conoscenza con lei. Brooke accetterà?

Anticipazioni settimanali Beautiful, puntate dal 26 agosto all'1 settembre 2024/ Hope è innamorata di Thomas?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Beautiful, Thomas vuole riconquistare la fiducia di tutti in seguito al suo reintegro presso la “Hope for the Future”: tutti vedono in lui dei miglioramenti tranne Liam, che continua a nutrice scetticismo e sospetti nei confronti dell’uomo e non crede che sia davvero cambiato.

A far ragionare lo Spencer ci pensa Steffy, che lo rassicura e gli spiega che non avrebbe mai accettato di riportare suo fratello in azienda se non avesse davvero avuto la certezza del suo cambiamento. Tuttavia Liam manifesta ulteriore scetticismo, oltre ad un sentimento di profondo disagio nel vedere Hope e Thomas tornare a collaborare nuovamente a lavoro: i dubbi sul Forrester sono ancora tanti.

Anticipazioni Beautiful, puntata 24 agosto 2024/ Hope in crisi con Liam: il consiglio di Brooke alla figlia

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful vanno in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica alle ore 13.45, nei pomeriggi di Canale 5; come sempre, oltre alla visione in tv, è disponibile anche la visione in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.