Anticipazioni Beautiful, 31 agosto 2024: è festa per il compleanno di Steffy

Anche nella giornata di domani, sabato 31 agosto 2024, si rinnova il consueto appuntamento pomeridiano con Beautiful su Canale 5; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Hollis si è rifatto sotto con Brooke invitandola a uscire a cena insieme, ma la Logan ha deciso di rifiutare non volendo proseguire la frequentazione con lui. Inoltre, la donna si ritrova a confidare a Taylor i suoi timori legati al rapporto con Hope, deterioratosi negli ultimi giorni in seguito ad un’accesa discussione.

Intanto alla Forrester si respira un clima di grande festa perché è il compleanno di Steffy; la ragazza riceve inizialmente la visita di Ridge con un regalo molto intimo, alcune foto di famiglia che ripercorrono i bei momenti vissuti insieme. Anche Taylor celebra sua figlia per poi ritrovarsi da sola con il Forrester, riflettendo con lui sulla fortuna di avere Steffy e su come siano riusciti a tenere incollata la famiglia. Per la ragazza, una volta giunta a casa, arriva anche la visita di Liam e anche in questo caso i due ex si ritrovano a chiacchierare e riaffiorano i ricordi della loro passata storia d’amore. Infine, a chiusura di serata, Steffy trascorre il suo tempo con Finn; la coppia riflette sul loro presente e, dopo l’incubo vissuto a causa di Sheila, sono felici di essersi ritrovati.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma, ripercorrendo quanto accaduto nelle precedenti puntate di Beautiful, Liam continua a nutrire scetticismo nei confronti di Thomas sebbene tutti alla Forrester abbiano notato in lui un netto miglioramento; lo Spencer si ritrova a confrontarsi con il suo “rivale” e, pur con toni tranquilli, ammette di non credere ancora al suo reale cambiamento.

Liam ha già ricevuto le rassicurazioni di Steffy su quanto il fratello sia cambiato e migliorato nella gestione del suo carattere e dei rapporti con gli altri; anche Hope ha saputo perdonarlo e, anzi, ha iniziato a nutrire su di lui alcune fantasie che la stanno profondamente turbando e teme che possa essere nuovamente attratta da lui.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, alle ore 13.45 nei pomeriggi di Canale 5; è però come sempre disponibile anche la piattaforma di Mediaset Infinity, per chi desiderasse vedere le puntate in streaming.