Anticipazioni Beautiful puntata 7 giugno/ Thomas identifica il cadavere di Vinny

Nella puntata di oggi, 6 giugno, della soap opera americana “Beautiful” Liam ha annullato l’appuntamento con Hope, disposta a perdonarlo, perché distrutto dopo l’incidente in cui ha ucciso Vinny. Il giovane vorrebbe costituirsi alla polizia, ma il padre Bill cerca di dissuaderlo: i suoi rapporti con Vinny, dopo quanto successo con il test di paternità, porterebbero le autorità a non credere all’incidente e ad accusarlo di omicidio. Inoltre Bill ha già verificato che sul luogo dell’incidente non ci sono telecamere e ha fatto sparire qualsiasi indizio: si è liberato dell’automobile e ha provveduto a far sparire il portafogli e il cellulare di Vinny. Liam seguirà il consiglio del padre o il senso di colpa lo porterà a confessare la verità?

Nella prossima puntata di “Beautiful“, in onda martedì 7 giugno su Canale 5, si sviluppa ulteriormente la trama legata alla morte di Vinny, investito da Liam All’obitorio Finn riconosce Vinny e chiama Thomas perché lo identifichi ufficialmente. Mentre Hope accompagna il Forrester all’ospedale, Bill cerca di convincere Liam a dimenticare l’accaduto. Nonostante quanto successo nell’ultimo periodo Thomas era molto legato a Vinny e vuole scoprire chi è che ha ucciso Vinny senza prestargli soccorso. Hope cerca di consolarlo e gli gli dice di sospettare che qualcuno possa averlo investito di proposito. Quando Hope chiama Liam per dirgli che Vinny è morto, il giovane Spencer sembra vacillare…

