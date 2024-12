Ogni sabato vanno in onda ben tre episodi di Beautiful e i tantissimi fan della nota soap opera americana non vedono l’ora di scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Come al solito colpi di scena e novità non mancheranno, le anticipazioni trapelate sul web faranno incuriosire non poco i telespettatori. Questi, puntata dopo puntata, restano sempre incollati al televisore per non perdere nessun dettaglio. Nell’episodio di sabato 14 dicembre 2024 Wyatt parlando con il fratello continuerà ad insistere sul fatto che divorziare da Hope non è la decisione giusta. Crede che i due debbano parlare e che Spencer dovrebbe perdonarla, Liam però non cambia idea e ribadisce che non può perdonare la moglie.

Liam dice al fratello che Steffy lo aveva messo in guardi e quando lui gli chiederà lei cosa c’entri Spencer confesserà di averla baciata. Sia Ridge che la figlia hanno paura che la colpa del bacio con Hope ricada su Thomas nonostante sia stata lei a fare il primo passo. Parlando con la madre la Logan continuerà a difendere Forrester e la sua coerenza perché a differenza del marito che ha sempre avuto due donne in testa lui ha sempre amato solo lei. Stando alle anticipazioni di Beautiful Hope chiederà poi a Brooke di non dire a nessuno di averli visti a letto insieme.

Beautiful, anticipazioni 14 dicembre 2024: Hope difende ancora Thomas, desidera un uomo che ama solo lei

Hope non vuole commettere gli stessi errori della madre che per tutta la vita ha rincorso Ridge, infatti non vuole continuare in futuro a lottare con Steffy per Liam ma vuole un uomo che ami solo lei, proprio come Thomas. Nel frattempo Finn apparirà preoccupato durante una chiacchierata con Steffy, parlando della crisi tra Spencer e la moglie ammetterà di non essere del tutto sereno. Il motivo? Le anticipazioni di Beautiful fanno sapere che ha paura che in un momento di vulnerabilità Liam possa pensare ad una riconciliazione con Steffy. Quest’ultima è consapevole del fatto che la cosa potrebbe succedere davvero e continuerà ad omettere che l’ha già baciata due volte dopo la rottura con Hope.

Intanto Thomas rischia di essere accusato di aver manipolato Hope perché in realtà non ha mai superato la sua ossessione per lei. Le anticipazioni di Beautiful rivelano poi che Ridge ringrazierà Brooke per essere andata da Thomas, ma soprattutto per non avergli addossato la colpa di ciò che è successo. Lui continua ad essere convinto che sia stato solo un bacio e che Liam e Hope supereranno tutto. La Logan non ne è affatto convinto, però al momento non dirà a Forrester di aver sorpreso i loro figli a letto insieme.