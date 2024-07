Anticipazioni Beautiful, puntata del 14 luglio 2024/ Hope disperata per Douglas: Liam ha un piano

Anticipazioni Beautiful: 14 luglio 2024, Liam rincuora Hope: convinto che Douglas tornerà a casa

La longeva soap statunitense tiene compagnia al pubblico di Canale 5 anche nel weekend e dalle anticipazioni Beuatiful sulla puntata del 14 luglio 2024 si scopre che al centro delle trame continuerà ad esserci la disperazione di Hope dopo l’allontanamento del piccolo Douglas, che ha scelto di andare a vivere con Steffy e Finn ma anche la paura di Sheila che dopo aver ceduto alla passione ed aver baciato Deacon teme che Bill possa vendicarsi contro di lei. Nel weekend la soap va in onda a partire dalle 13.45 circa con due episodi e la domenica alle 14.00 con un singolo episodio.

Andando con ordine dalle anticipazioni su Beautiful si scopre che Hope e Beth saranno angosciate dal silenzio della casa senza Douglas, Liam rincuorerà Hope ancora una volta. Il ragazzo sarà certo che Douglas tornerà molto presto da loro e che sia solo questione di tempo. Entrambi dovranno dimostrare coraggio e pazienza. Tuttavia anche il giovane Spencer è alle prese con dubbi e paure: non riesce a comprendere perché il padre Bill si è innamorato di Sheila e se davvero ha perso la testa per lei e per questo metterà in guardia il padre. Bill vedrà arrivare la Carter a casa dopo una lunga attesa, sospettoso le farà capire che tutti coloro che hanno tradito la sua fiducia l’hanno pagata cara.

Svelate le anticipazioni di Beautiful, non resta che ricordare che nelle precedenti puntate, Hope ha dovuto fare una difficile scelta per salvare la sua linea di moda, la Hope for the future, ha inserito nel team Thomas. La decisione non è stata presa a cuor leggero ma ha voluto dar fiducia sia a Steffy che al giovane Forrester che le ha assicurato che di essere pronto a tornare a collaborare con lei e di essere cambiato, sostenendo anche che sarebbe molto importante per il piccolo Douglas vedere i suoi genitori nuovamente in armonia. In crisi sentimentale, invece, è Sheila che ha capito di provare qualcosa nei confronti di Deacon e di non amare più Bill nonostante a quest’ultimo sia molto riconoscente per tutto quello che ha fatto per lei. È scattato un bacio tra Deacon e Sheila ed ovviamente la donna teme la vendetta di Spencer.











