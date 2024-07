Anticipazioni Beautiful, puntata 13 luglio 2024/ Sheila cede alla passione con Deacon e tradisce Bill

Anticipazioni Beautiful, 13 luglio 2024: Liam vuole risposte dal padre Bill

Domani pomeriggio, sabato 13 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della longeva soap opera americana Beautiful; come rivelano le anticipazioni riportate come sempre sul sito di Mediaset Infinity, Thomas cerca di persuadere Hope a tornare a lavorare con lei nell’azienda, giurandole che non tradirà più la sua fiducia e assicurandole di essere cambiato e pronto a tornare a collaborare nuovamente con lei. Anche Taylor è convinta che il ritorno del Forrester alla Hope for the future possa aiutare la Logan a salvare la sua azienda dal rischio chiusura e, parlando con Brooke, le assicura che suo figlio non rappresenta più una minaccia.

Anticipazioni Beautiful, puntate 11 e 12 luglio 2024/ Thomas vuole tornare a lavorare con Hope

Intanto Bill continua a non rivelare a Liam il motivo per cui ha deciso di salvare Sheila dal carcere, proteggendola e diventando suo compagno; tuttavia la diabolica donna sta mettendo in atto un vero e proprio tradimento ai danni dello Spencer, andando di nascosto a casa di Deacon e cedendo alla passione con lui. Sheila, tuttavia, presto realizza di aver compiuto un passo sbagliato e che, tradendo Bill, rischierebbe nuovamente di tornare in carcere e metterebbe a repentaglio anche la loro incolumità.

Beautiful, anticipazioni settimanali: dal 9 al 13 luglio 2024/ Sheila ha tradito Bill con Deacon?

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful andate in onda su Canale 5, Hope è venuta a conoscenza da Steffy dei risultati negativi ottenuti dalle vendite della sua nuova collezione. La Hope for the future rischia la chiusura e, per evitare questo preoccupante epilogo, la donna cerca di convincere la Logan a reinserire Thomas nel team come capo stilista: Hope è inizialmente restia all’idea di tornare a lavorare insieme all’ex compagno e padre di suo figlio Douglas, dopo quanto accaduto, ma per salvare la sua linea potrebbe alla fine accettare.

Anticipazioni Beautiful, puntata 9 luglio 2024/ Steffy richiama Thomas alla Forrester

Anche lo stesso Thomas assicura Hope di essere pronto a tornare a collaborare con lei e di essere cambiato, sostenendo anche che sarebbe molto importante per il piccolo Douglas vedere i suoi genitori nuovamente in armonia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA