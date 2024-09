Anticipazioni Beautiful, 27-28 settembre 2024: Hope divisa tra Liam e Thomas

Beautiful torna in onda oggi e domani pomeriggio, venerdì 27 e sabato 28 settembre 2024, con due nuove attesissime puntate su Canale 5; ma cosa succederà in questi ultimi due appuntamenti della settimana, secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity? Hope e Thomas sono volati a San Francisco dove Carter ha organizzato loro un incontro importante con alcuni potenziali clienti, che sarebbero interessati alla nuova collezione della Logan; tuttavia, al termine dell’incontro, succede qualcosa di imprevisto.

Hope e Thomas scoprono infatti che il jet che avrebbe dovuto riportarli a casa ha subito alcuni problemi tecnici e, dunque, i due rischiano di dover rimanere bloccati a San Francisco per la notte. Il Forrester tenta subito di correre ai ripari per aiutare la Logan e si mette alla ricerca di un volo commerciale per farla tornare a casa, ma senza risultati; nel frattempo Hope continua a battagliare con se stessa, sempre più divisa tra la fedeltà verso Liam e la nascente attrazione nei confronti di Thomas.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo la trama delle precedenti puntate di Beautiful, Thomas rassicura Taylor che la terapia sta funzionando e che è davvero cambiato, intenzionato ora a focalizzarsi sul suo successo professionale e sulla sua famiglia, a cominciare dal bene del figlio Douglas con cui vorrebbe ripristinare i rapporti. Liam però continua a non fidarsi del Forrester ed è sempre più preoccupato per la sua vicinanza a Hope; lo Spencer si confida con il fratello Wyatt, il quale lo invita a mantenere alta l’attenzione.

Carter, nel frattempo, alimenta le preoccupazioni di Liam quando decide di organizzare un incontro a San Francisco tra Hope e Thomas e alcuni clienti potenzialmente interessati alla nuova collezione della “Hope for the Future”. I due ex faranno così un volo d’affari insieme e, di conseguenza, trascorreranno ancor più tempo insieme; Liam, ora, è sempre più in crisi.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al sabato, come sempre nei pomeriggi di Canala5 a partire dalla ore 13.45 circa; il pubblico ha la possibilità di seguire le puntate anche in streaming sulla piattaforma di Mediaset Infinity.