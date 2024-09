Anticipazioni Beautiful, 25-26 settembre 2024: Liam si confida con Wyatt

Beautiful torna in onda oggi e domani pomeriggio, mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2024, con nuove puntate su Canale 5; secondo le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Taylor è preoccupata che Thomas possa avere nuove ricadute ma il figlio la rassicura che tutto sta procedendo per il meglio. Lo stilista ribadisce di essere davvero cambiato e che è intenzionato ora a concentrarsi non solo sul suo successo professionale, ma anche sulle questioni familiari con il tentativo di recuperare il rapporto con il figlio Douglas.

Intanto, però, Liam è sempre più preoccupato per il graduale avvicinamento tra Hope e Thomas e si confida con Wyatt; lo Spencer gli spiega di essere sicuro del suo amore per Hope ma non riesce a fidarsi del Forrester, il fratello a quel punto gli consiglia di rimanere sempre all’erta ma, allo stesso tempo, di pensare al benessere della sua famiglia. Ad aumentare le tensioni in Liam è la notizia che Carter ha organizzato un incontro d’affari per Hope e Thomas, che dovranno volare a San Francisco per incontrate clienti importanti interessati alla nuova collezione di Hope; i due ex trascorreranno così ulteriore tempo insieme, ma non passeranno la notte fuori città.

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, ripercorrendo la trama delle precedenti puntate di Beautiful, Thomas rivela di sentirsi finalmente cambiato e migliorato e si dice contento per la grande armonia che è stata ripristinata tra le famiglie Forrester e Logan. R.J., nel frattempo, continua a ricevere pressioni da Ridge affinché entri nell’azienda di famiglia e si lanci nel mondo della moda; lui però rigetta la volontà del padre e ribadisce la sua intenzione di proseguire la carriera da influencer in giro per il mondo.

Preoccupazioni e timori hanno invece travolto Taylor; da un lato è consapevole dei progressi di Thomas e del suo importante cambiamento in meglio, dall’altro però è preoccupata che possa avere nuove ricadute. Il figlio però, dopo aver ricevuto la visita della madre, la assicura che tutto procede per il meglio e che la terapia sta funzionando.

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful sono disponibili in televisione su Canale 5 tutti i giorni della settimana, dal lunedì al sabato, alle ore 13.40 circa; sulla piattaforma di Mediaset Infinity è invece possibile seguire le puntate in modalità streaming.