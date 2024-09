Anticipazioni Beautiful, 30 settembre-1 ottobre 2024: Hope divisa tra Liam e Thomas

Nuovi appuntamenti con Beautiful nelle giornate di oggi e domani, lunedì 30 settembre e martedì 1 ottobre 2024; secondo quanto rivelano le anticipazioni riportate sul sito di Mediaset Infinity, Steffy continua a sospettare dell’attrazione che Hope nutre per Thomas e teme che la donna possa compiere scelte improvvise e rischiose. La Forrester vorrebbe scongiurare tale ipotesi, poiché la Logan potrebbe seriamente compromettere non solo il suo matrimonio e l’equilibrio in famiglia, ma anche i progressi fatti dal fratello.

Anticipazioni Beautiful, puntate 27-28 settembre 2024/ Imprevisto per Hope e Thomas a San Francisco!

In tutto ciò, Steffy decide di non condividere tali sospetti con Liam ma, anzi, si confida con Finn, al quale rivela di aver pizzicato Hope e Thomas in un momento molto intimo ed intenso e che era la Logan a guardare con desiderio il Forrester, e non viceversa. Nel frattempo, dopo essere tornata a casa dal volo d’affari, Hope viene accolta da Liam con una romantica cena intima; durante la serata, però, la ragazza cerca in tutti i modi di nascondere i suoi dubbi, in una sempre più critica lotta interiore tra l’amore per Liam e la famiglia e l’attrazione per Thomas.

Katherine Kelly Lang “sposa” Clayton Norcross al Grande Fratello 2024?/ Brooke e Thorne di Beautiful insieme

Beautiful, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Intanto, nelle precedenti puntate di Beautiful su Canale 5, Carter ha organizzato un volo d’affari per Hope e Thomas a San Francisco; la coppia ha incontrato in un importante meeting alcuni potenziali clienti interessati alla nuova collezione della “Hope for the Future”. Tuttavia entrambi, alla fine dell’incontro di lavoro, rimangono bloccati in città a causa di alcuni problemi tecnici al jet che avrebbe dovuto riportarli a Los Angeles prima della notte.

Hope è preoccupata e vorrebbe fare rientro per non trascorrere la notte fuori casa, così Thomas si mobilita per cercare un volo commerciale per farla rientrare, ma senza successo; la stessa Logan, anche in quella circostanza, è in difficoltà di fronte alla sempre più evidente attrazione che nutre nei confronti del suo ex…

Katherine Kelly Lang, com'è cambiata l'attrice di Brooke in Beautiful/ Da acqua e sapone a diva: è rifatta?

Beautiful, dove vedere le puntate in tv e in streaming

Le puntate di Beautiful vanno in onda nei pomeriggi di Canale 5 dal lunedì al sabato alle ore 13.45 circa; per chi fosse impossibilitato a seguire la soap opera in tv, può utilizzare il servizio streaming fornito dalla piattaforma di Mediaset Infinity.