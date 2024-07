Anticipazioni Beautiful, settimana dal 21 al 27 luglio 2024/ Bill smascherato: cos’ha in mente su Sheila

Beautiful, anticipazioni della settimana dal 22 al 27 luglio 2024: Hope svela la verità a Lima

I colpi di scena continueranno anche nelle prossime puntate stando a quanto riportano le anticipazioni settimanali di Beautiful (22-27 luglio 2024). Il momento della verità arriverà arrivato e, durante un confronto faccia a faccia, Hope confesserà a Liam di aver deciso di reintegrare Thomas nel team della “Hope for the Future”. Scioccato e amareggiato dalle parole della moglie, Liam chiederà immediatamente spiegazioni, non vorrebbe tornare a lavorare con Thomas e si oppone in modo deciso alla decisione della moglie ma alla fine soccomberà. Nel frattempo Thomas prometterà a Douglas di essere cambiato e di non voler più ripetere gli errori del passato e, dopo averne discusso, Steffy e Taylor sembrano credere alle sue buone intenzioni.

Le anticipazioni su Beautiful della settimana 22-27 luglio 2024 svelano che Steffy osservando bene il fratello e la sua ex noterà una certa sintonia tra di loro e subito andrà a confessare a Finn queste sue sensazioni. È possibile il ritorno di fiamma tra Hope e Thomas? Steffy crede molto nel fratello e pensa che Thomas darà un contributo decisivo alla linea di moda “Hope for the Future”. Hope sarà sempre più crisi e deciderà di andare a parlare con il padre della sua scelta riguardo a Thomas e si troverà non volendo ad origliare una strana telefonata. Deacon, tuttavia, attaccherà immediatamente la cornetta e cambierà discorso, insospettendo non poco la figlia.

Anticipazioni Beautiful della settimana dal 22 al 27 luglio 2024: Bill esce allo scoperto: i suoi pieni contro Sheila

Al centro delle trame delle prossime puntate di Beautiful, stando alle anticipazioni, ci sarà anche Bill e le sue reali intenzioni con Sheila. Nelle precedenti puntate i due si sono molto avvicinati ma lo Spencer è realmente innamorato della Carter o ha in mente tutt’altro? Verrà fuori che Liam e Wyatt non riescono a capire come il padre Bill si possa essere innamorato di Sheila mentre in realtà lo Spencer interrogherà la Carte sul suo passato con domande sempre più insistenti. Emergerà la verità sulle reali intenzioni di Bill: l’uomo non è affatto innamorato di Sheila bensì sta cercando di incastrarla, con la complicità di Ridge. Bill vuole, infatti, farle confessare di aver commesso un omicidio di primo grado e assicurarsi che riceva una condanna a vita. Ignara di tutto ma allarmata dal comportamento di Bill, Sheila si rifugerà da Deacon.

E non è tutto, dalle anticipazioni su Beautiful sulla settimana dal 22 al 27 luglio 2024 si scopre che Bill e Ridge faranno di tutto per far confessare a Sheila di aver commesso un omicidio di primo grado e vogliono continuare con il loro piano, sebbene lo Spencer inizia ad essere fin troppo frustrato dalla situazione. Bill e Ridge si troveranno dall’FBI per incastrare Sheila, la quale riceve una telefonata da Deacon che le chiede di raggiungerlo immediatamente.











