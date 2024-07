Anticipazioni Beautiful, settimana dal 29 luglio al 4 agosto: Deacon chiude con Sheila?

Anche nel corso della prossima settimana, che va dal 29 luglio al 4 agosto 2024, non mancherà il consueto appuntamento pomeridiano con Beautiful su Canale 5; ma quali sono le anticipazioni delle nuove puntate dei prossimi pomeriggi, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Le trame si concentrano principalmente sulla figura di Sheila e sul piano di Bill, Ridge e dell’FBI per incastrarla, farle confessare un omicidio commesso in passato e condannarla definitivamente al carcere a vita.

Nello specifico, Deacon cercherà in tutti i modi di chiudere i rapporti con la diabolica rossa per il timore che la figlia Hope, già piuttosto insospettita, possa venirne a conoscenza. Nel frattempo si torna a parlare di Brooke e dei recenti avvenimenti che hanno scosso il mondo di Beautiful; la Logan si ritrova a chiacchierare con Stephen e Lucy di numerosi argomenti, analizzandoli nel dettaglio, dalla sua inattesa amicizia con Taylor dopo le delusioni che entrambe hanno ricevuto da Ridge allo strano comportamento di Bill e la sua storia d’amore con Sheila.

Anticipazioni Beautiful: Bill incastra Sheila con una finta proposta di nozze

Nel frattempo, proseguendo con le anticipazioni di Beautiful della settimana dal 29 luglio al 4 agosto 2024, Bill confessa a Ridge di voler rivolgere una proposta di matrimonio a Sheila: l’obiettivo è farle confessare i crimini di cui si è macchiata in passato. Trattasi infatti di una messinscena nella quale la donna casca a sua insaputa, cadendo nella trappola dello Spencer e andando subito ad informare Deacon entusiasta della proposta di nozze, nella convinzione che Bill sia davvero intenzionato a portarla all’altare.

Intanto Stephen è furioso per l’assenza di Ridge in un periodo così delicato per la loro famiglia; anche Brooke non ha informazioni di Ridge, che sembra scomparso nel nulla, anche se in realtà è impegnato nel piano segreto contro Sheila e si trova nella sala di controllo dell’FBI per monitorare, attraverso le telecamere, tutto quello che accade a casa di Bill. Nel frattempo Thomas si trova ormai perfettamente a suo agio alla “Hope for the future” dopo il suo reintegro; Hope nota subito un cambiamento in lui ed è felice che sia ritornato a lavorare per la sua linea, tuttavia Steffy sospetta che la Logan sia segretamente attratta dal Forrester e le domanda spiegazioni.