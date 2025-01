Anticipazioni BlackOut 2 – Le verità nascoste: stasera la seconda puntata

Dopo la prima puntata di Blackout 2 che ha raccolto quasi 3 milioni di telespettatori davanti ai teleschermi, oggi, martecì 21 gennaio 2025, in prima serata, Raiuno trasmette la seconda parte della fiction con Alessandro Preziosi, Marco Rossetti e Aurora Ruffino. Per gli ospiti dell’hotel Cima Paradisi, nella Valle del Vanoi, i problemi non sono ancora finiti e, in questa seconda puntata, i pericoli e i colpi di scena saranno ancora tanti. In particolare, sarà Marco a vivere un momento davvero delicato.

La sua vita, infatti, sarà appesa ad un filo e terrà con il fiato sospeso non solo i telespettatori, ma anche le persone a lui vicine che, di fronte alle mancate comunicazioni, cominceranno a temere il peggio. Nel frattempo, l’omicidio di Umberto apre nuovi scenari ed interrogativi che potrebbero sconvolgere le sorti dei protagonisti.

BlackOut 2 – Le verità nascoste, anticipazioni 21 gennaio 2025: alla ricerca di Marco

Nella seconda puntata della serie “Blackout 2 – Le verità nascoste“, i misteri da risolvere sono ancora tanti. L’omicidio di Umberto porta a galla nuovi scenari che causano paura in tutti gli ospiti dell’hotel. Giovanni, in particolare, prova a capire cosa avesse voluto dirgli prima di morire ma a portare a galla nuove ipotesi è la scoperta che il proiettile che ha colpito Umberto non appartiene né alle armi degli ospiti dell’albergo né al fucile di Karim che resta il principale sospettato.

Nel frattempo, Marco continua a provare qualcosa per Claudia e la vicinanza di quest’ultima a Giovanni scatena in lui una forte gelosia. Nel frattempo, Marco scompare misteriosamente facendo perdere totalmente le sue tracce. Dopo incessanti ricerche, Marco viene ritrovato in condizioni gravissime. A correre al suo capezzale è Claudia mentre Giovanni prova a capire cosa possa essere accaduto.

Come vedere in diretta streaming Blackout 2

La seconda puntata di Blackout 2 è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico che possono seguirla in diretta televisiva su Raiuno a partire dalle 21.30. La fiction, inoltre, può essere seguita anche in diretta streaming collegandosi al sito Raiplay o scaricando l’apposita applicazione. Con Raiplay, inoltre, è possibile rivedere sia la prima puntata che tutte le puntate della prima stagione.