Anticipazioni BlackOut 2 – Le verità nascoste: dove eravamo rimasti

Oggi su Rai 1 torna una la nuova stagione di BlackOut 2 – Le verità nascoste. Dopo il grande successo di “Vite sospese” dello scorso anno, vedremo come continuerà la storia in seguito al brusco blocco per la valanga in montagna e soprattutto, si scoprirà cosa l’ha causata. Restano infatti troppe le domande in sospeso e si vuole una risposta a tutti i icosti. Risposta che finalmente arriverà data la decisione di Rai di riproporre anche il secondo capitolo della serie.

Grazie agli altissimi ascolti, dunque, BlackOut 2 – Le verità nascoste debutterà oggi 14 gennaio 2025 su Rai 1 a partire dalle 21.30. Tutto è pronto per la messa in onda degli otto episodi, e due di questi sono già visibili sulla piattaforma di RaiPlay. Si ritorna alla tanto amata Valle del Vanoi che fa da sfondo insieme a tante altre località mozzafiato come lo straordinario Lago di Calaita, Paneveggio, Forte Buso, San Martino di Castrozza e Sagron Mis di Val Canali. Il fulcro della serie sarà come sempre il famoso Hotel Cima Paradisi, che si tingerà ulteriormente di intrighi e misteri. Andiamo a scoprire le anticipazioni di BlackOut 2 – Le verità nascoste per questo secondo capitolo.

BlackOut 2 – Le verità nascoste, anticipazioni 14 gennaio 2025: arrivano i soccorsi

Nelle nuove puntate di BlackOut 2 – Le verità nascoste ci saranno sicuramente tanti colpi di scena, anche se ritroveremo ancora una volta gli stessi protagonisti della serie. La fiction, infatti, riprenderà esattamente da dove era stata interrotta, ovvero l’omicidio da parte di Umberto che aveva ucciso Ruggero (interpretato da Giorgio Caputo). Aleggia ancora totale mistero sulla morte dell’uomo, sgozzato dopo che è andato in onda un messaggio segreto alla radio. Cosa non doveva sapere?

BlackOut 2 – Le verità nascoste continuerà a presentarci le vicende dopo la valanga. Finalmente arriveranno i soccorsi con tutto quello che serve per salvare gli ospiti dell’albergo. Arriveranno medicinali, provviste e cibo da parte del capo del soccorso civile Angelo e da Federica, capo della Polizia. Ma la gioia della salvezza dura molto poco: si scopre che nel Nord Italia c’è stato un terremoto devastante e i soccorritori sono stati messi a dura prova arrivando in forte ritardo. Umberto però sembra sapere il motivo di quello che è accaduto fuori dalla valle e purtroppo, gli ospiti dell’hotel ne saranno coinvolti.

BlackOut 2 – Le verità nascoste, dove vederlo in diretta e streaming

BlackOut 2 – Le verità nascoste andrà in onda questa sera martedì 14 gennaio 2024 con una nuova stagione ricca di colpi di scena. La fiction sarà visibile su Rai 1 a partire dalle 21.30 e su RaiPlay in streaming.