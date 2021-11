Anticipazioni Blanca seconda puntata/ Il caso del giovane Camillo

Cosa accadrà nella seconda puntata di Blanca?

Il pubblico di Rai 1 ha iniziato ad appassionarsi a Blanca e alle vicende di questa nuova protagonista, ma cosa le accadrà nella puntata in onda lunedì 29 novembre? La fiction che vede nel cast Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon torna l’episodio intitolato Fantasmi. Dopo aver dimostrato di poter dare un grosso contributo alla squadra, Blanca è ora vista sotto un’altra luce dai suoi collaboratori.

Blanca, fiction Rai/ Diretta e anticipazioni 22 novembre: Blanca, una serie già unica

È per questo che le danno molto più spazio d’azione e, quando si presenta un nuovo e complicato caso, è proprio lei a dover dare una grossa mano. Il caso che deve affrontare è quello di una morte particolarmente dolorosa perché riguarda un ragazzo di soli 16 anni. Lui è Camillo, trovato esanime in un palazzo.

Blanca, anticipazioni seconda puntata 29 novembre: l’ispettore Liguori ‘coinvolto’

Nel corso della seconda puntata di Blanca, in onda lunedì 29 novembre su Rai 1, la nostra protagonista sarà alle prese con un caso molto complicato. Il corpo del giovane Camillo viene ritrovato all’interno di una dimora nobiliare antica. Non si tratta di un luogo qualunque in quanto lo stabile appartiene proprio alla famiglia dell’ispettore Liguori. L’uomo racconterà a Blanca che proprio in quel palazzo lui ha ricordi anche sofferenti. Intanto le indagini inizieranno e porteranno proprio ad approfondire sulla famiglia dell’ispettore, che pare essere coinvolta. Gli indizi porteranno a credere che l’assassino del ragazzo possa essere lo zio di Michele. Blanca però cercherà di andare fino in fonda alla questione, senza tralasciare alcun dettaglio.

