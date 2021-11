Anticipazioni Blanca terza puntata/ Il figlio di Marinella viene rapito

Blanca, anticipazioni terza puntata 6 dicembre 2021

La terza puntata di “Blanca” dal titolo “Io ballo da sola” andrà in onda lunedì prossimo, 6 dicembre, alle 21.30 su Rai 1. Nei prossimi episodi Blanca, interpretata dall’attrice pugliese Maria Chiara Giannetta, si avvicinerà al giovane chef Nanni, interpretato da Pierpaolo Spollon. Lo chef cercherà di conquistare il cuore della protagonista in competizione con Michele Liguori, interpretato da Giuseppe Zeno: “In questo caso, invece, Giuseppe Zeno dalla debole avvenenza, non può sfruttarla perché – per sua sfortuna – Blanca è ipovedente, quindi si affida ad altre cose e lì se la gioca duramente”, ha scherzato l’attore su Tv Serial parlando del triangolo amoroso della serie tv. La ragazza, infatti, è molto attratta dal suo collego, che però, è molto sfuggente e si sottrae alle relazioni stabili. Scopriamo le anticipazioni del prossimo episodio della fiction di Rai 1.

Blanca, trama episodio “Io ballo da sola”

Nel terzo episodio dal titolo “Io ballo da sola”, in onda lunedì 6 dicembre, Blanca (Maria Chiara Giannetta) cerca di convincersi che non le importa di Michele Liguori (Giuseppe Zeno), dopo aver scoperto la sua relazione con la giornalista Marinella. Il figlio della donna scompare. Il commissario Bacigalupo (Enzo Paci) pensa a un allontanamento volontario dal bambino, ma la Ferrando scopre che il piccolo Gabriele è stato rapito. La protagonista collabora alle indagini ascoltando le intercettazioni dei rapitori, ma si sente pronta a fare la differenza anche sul campo: la sua scelta, però, avrà conseguenze gravi per lei. Nelle scorse puntate Blanca è stata avvicinata da Carmine Russo, il padre di Sebastiano, il ragazzo che lei aveva indicato come l’assassino di sua sorella: cosa vorrà l’uomo dalla giovane Ferrando?

