Maria Chiara Giannetta ha un fidanzato?/ Quelle voci sul flirt con Maurizio Lastrico…

Maria Chiara Giannetta è fidanzata oppure no? E’ mistero sulla vita privata dell’attrice che per alcuni ha un fidanzato. Si, proprio così l’attrice protagonista della fiction “Blanca” sarebbe felicemente fidanzata con un collega. Di chi si tratta? Voci di corridoio parlando di un flirt con Maurizio Lastrico, l’attore co-protagonsita con cui ha condivide il set della fiction cult Don Matteo. Un flirt mai confermato da nessuno dei due; anzi entrambi non amano parlare della loro vita privata e tendono a non rilasciare dichiarazioni in merito alla loro sfera sentimentale. Proprio per questo motivo tutto è avvolto da una nube di mistero. Sicuramente i due si conoscono visto che hanno condiviso e lavorato insieme sul set di “Don Matteo”, ma non è dato sapere di più.

Da parte degli attori tutto tace, ma nessuno dei due ha smentito la notizia. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, l’attrice ha raccontato come il ruolo in Don Matteo le abbia cambiato la vita: “quello che mi stupisce di più sono i riscontri delle persone quando vado a fare la spesa: mi riconoscono dalla voce, anche perché con la mascherina non è immediato”.

Maria Chiara Giannetta: dalla vita privata al successo di Blanca

Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più richieste! Se in tv fa incetta di ascolti, non è dato sapere di più per quanto concerne la sua vita privata. Sicurante la Giannetta è stata travolta dal successo come ha raccontato a Tv Sorrisi e Canzoni: “è incredibile, anche perché ora sono molto diversa da come appaio nella serie: ho i capelli più corti e più scuri. La mia Anna è in coma, ma deve dare l’idea di un personaggio vivo, che è sul letto e dorme. Mi piace a sua serenità, Anna infonde intorno a sé tanta serenità. La coerenza. Anna Olivieri è un personaggio complicato, a tratti anche antipatico, ma coerente: sai cosa puoi o non puoi avere da lei”.

Oggi è tornata in tv nei panni di Blanca facendo ancora una volta col nel cuore del pubblico. Un personaggio davvero interessante che ha raccontato così: “la vista tante volte distrae, mentre non vedendo si può andare più velocemente al cuore di cose, persone, situazioni. Sono doti che appaiono come superpoteri, ma a cui Blanca deve ricorrere per riuscire a essere una ragazza normale anche se lei normale non sarà mai, perché è proprio la sua condizione a renderla straordinaria”.



