Anticipazioni Brennero, prossima puntata del 23 settembre 2024: è Mathilde il serial killer?

Sta entrando nel video la nuova fiction di Rai1 con protagonisti Matteo Martari e Elena Radonicich. Quest’ultima è la protagonista, la PM Eva Kofler che indaga sul complesso e pericoloso caso del ritorno del Mostro di Bolzano serial killer che in passato ha casato numerose vittime che non è mai stato scoperto e arrestato. Il mostro di Bolzano ha lasciato profonde ferite anche nell’ispettore Paolo Costa che, proprio a causa sua ha perso in un terribile incidente stradale la partner nel lavoro e nella vita. Dalle anticipazioni Brennero della prossima puntata si scopre che i due continueranno a dargli la caccia ma non mancheranno dei colpi di scena spiazzanti.

Il titolo dell’episodio in onda lunedì prossimo, 23 settembre 2024, si intitola Echi della Sera e vedrà l’ispettore Paolo Costa sempre più convinto che il serial killer sia una della persona più insospettabili: la giovane pittrice Mathilde. I sospetti si concentreranno sulla 20enne dopo il furto di un dipinto avvenuto in una galleria d’arte. Le anticipazioni Brennero della puntata del 23 settembre 2024 rivelano che mentre l’ispettore e la PM indagheranno in Procura arriverà un nuovo caso da seguire: il furto di un prezioso dipinto di Schiele, rubato dalla Galleria d’arte dove si trovava esposto. A questo punto Costa e Kofler avranno delle divergenze, mentre il primo concentrerà i suoi sospetti sulla pittrice, la PM sarà convintissima che non possa essere lei la ladra e, soprattutto, il mostro di Bolzano.

Dalle anticipazioni Brennero si scopre che il rapporto tra Eva Kofler e Paolo Costa inizierà a farsi sempre più personale. I due inizieranno a fidarsi sempre più l’uno dell’altra fino a lasciarsi andare alle confidenze di entrambi verrà fuori il doloroso passato. Eva capirà perché Paolo è così ossessionato e assorbito dal caso che stanno seguendo ed a sua volte lei gli confesserà che la maggior parte delle sue insicurezze sono dovute al rapporto complesso con il padre. Unico punto di riferimento per lei dopo la morte della madre che sicuramente le ha dato amore ma non fiducia e sicurezza.

Le vicende personali dei due protagonisti resteranno sullo sfondo mentre al centro delle trame continuerà ad esserci la stessa domanda: chi è il mostro di Bolzano? È davvero Mathilde la serial killer? La nuova fiction di Rai1 va in onda ogni lunedì in prima serata, a partire dalle 21.30, su Rai1. È possibile seguire le puntate in diretta streaming su Raiplay mentre le puntate complessive sono quattro per un totale di otto episodi. La fiction Brennero ha anche l’arduo compito di sfidare il Grande Fratello di Alfonso Signorini, ci riuscirà?