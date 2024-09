Anticipazioni Brennero 1a puntata di oggi (16 settembre 2024): misteri del passato tormentano Eva e Paolo

Prende il via questa sera la nuova fiction di Rai1 Brennero con protagonisti Elena Radonicich e Matteo Martari. La prima impersona la PM Eva Kofler mentre il secondo è l’ispettore Paolo Costa. Dalle anticipazioni di Brennero della prima puntata si scopre che al centro della trama ci sarà la paura del ritorno del mostro di Bolzano. La città verrà sconvolta dal ritrovamento del corpo senza vita di Hans Meier. La scena del crimine e i segni lasciati sull’uomo richiameranno lo stile brutale che aveva terrorizzato la zona in passato. Il caso verrà affidato alla giovane PM Kofler che si troverà a fare i conti con il suo passato.

Dalle anticipazioni di Brennero, infatti, si scopre che Eva non solo dovrà fronteggiare lo scetticismo dei suoi superiori, che la considerano troppo giovane e inesperta per un caso così complicato e delicato ma sarà sotto pressione anche dal punto di vista sentimentale. Anni prima era stato il padre, Gerhard Kofler ex procuratore capo, a seguire il caso del Mostro di Bolzano senza risolverlo e trovare il colpevole. Rapporto padre e figlia sarà, inoltre, aggravato dalla diagnosi di Alzheimer. La giovane PM chiederà aiuto all’ispettore Paolo Costa uomo schivo e misterioso che in passato si è occupato del caso anche lui e che presto ne diventerà ossessionato.

Cast Brennero e trama: anticipazioni prima puntata: da Elena Radonicich a Matteo Martari

Ambientato com’è intuibile dal nome in Trentino Alto Adige, il cast Brennero vanta la presenza di attori noti al pubblico Rai. La protagonista principale è Elena Radonicich, già vista in altre fiction di successo come La porta rossa e Sopravvisuti, che interpreta la Pubblico Ministero Eva Kofler. Sposata con il Procuratore Capo Andreas, la sua vita è perfetta solo in superficie perché andando a scavare in profondità si scopre che ha sempre sofferto l’aver vissuto all’ombra del padre e che è piena di insicurezza anche per un grave errore commesso in passato. Altro protagonista della fiction di Rai1 Brennero è Matteo Martari che invece impersona l’ispettore Paolo Costa. Attore noto per i suoi ruoli in Cuori, Un passo dal cielo e I Bastardi di Pizzofalcone. Costa è un ispettore misterioso, impulsivo e schivo la cui vita è stata stravolta tre anni prima quando, mentre dava la caccia al mostro di Bolzano, ha causato un incidente in cui lui ha perso una gamba e Giovanna, collega poliziotta e fidanzata, è morta sul colpo. Da allora darà la caccia all’assassino per lui è diventata un ossessione.

Nel cast Brennero c’è anche Paolo Briguglia, attore che attualmente recita nelle fiction I Leoni di Sicilia e I Fratelli Corsaro, qui nelle vesti di ‘cattivo’. Richard Sammel, attore visto in The Strain e nella versione seriale de Il Nome della Rosa, è invece Gerhard Kofler, padre di Eva che nonostante il bene immenso, non riesce a darle la sua fiducia. L’uomo, che non accetta di essere colpito dalla malattia continuerà ad interessarsi alle indagini dando consigli, anche non richiesti alla figlia. La giovane attrice Sinead Thornhill è Mathilde Comi, gallerista alla ricerca della sua strada che avrà a che fare con la PM. E poi infine gli altri attori sono Giovanni Carta: Andreas Muller, marito di Eva e prefetto di Bolzano. Lavinia Longhi è Michela Rossi mentre Luka Zunic è Tommaso Rossi. Anita Zagaria è Luisa Lopez, Katja Lechthaler è Lena Pilcher, Lia Grieco è Cecilia Martini.

Brennero, quante puntate sono, quando va in onda e dove vederlo in streaming

Fornite tutte le anticipazioni di Brennero della 1a puntata in onda questa sera, lunedì 16 settembre 2024 in prima serata su Rai1 non resta che aggiungere che la nuova fiction consta di otto episodi raggruppate in quattro puntate per altrettante prime serate. È possibile seguire la fiction Brennero non solo su Rai1 ma anche in diretta streaming su Raiplay mentre dopo la messa in onda tutti gli episodi saranno disponibile nell’intero catalogo. L’appuntamento dunque con le vicende della PM Eva Kofler e dell’ispettore Paolo Costa e dalla loro caccia al Mostro di Bolzano è per questa sera a partire dalle 21.35.