Anticipazioni Chicago Fire 10, puntata 20 luglio/ Severide salva Cruz, ma…

Chicago Fire 10, al via la nuova stagione su Italia 1

Settimana prossima, mercoledì 20 luglio, alle 21.10 su Italia 1 debutta la decima stagione di “Chicago Fire”, la serie che segue le vicende della FIREHOUSE 51, una Caserma dei Vigili del Fuoco di Chicago. La serie è stata trasmessa in prima visione negli Stati Uniti d’America su NBC dal 22 settembre 2021 al 25 maggio 2022, mentre in Italia viene trasmessa dal 16 novembre 2021 su Sky Serie (ultimo appuntamento il 2 agosto). Nella decima stagione sarà meno presente il personaggio di Wallace Boden, interpretato da Eamonn Walker, che accetterà la promozione a Vice Comandante del Distretto e questo cambierà certamente le dinamiche alla Caserma 51. Mercoledì prossimo andranno in onda i primi tre episodi di “Chicago Fire 10”: “Mayday”, “L’appello” e “Controlla il respiro”.

Chicago Fire 10, anticipazioni primi tre episodi

Ecco le anticipazioni dei primi tre episodi di “Chicago Fire 10“. In “Mayday” Cruz viene portato d’urgenza in ospedale dopo essere quasi annegato e inizia a soffrire di disturbo da stress post-traumatico. Il suo rientro in caserma non sarà così facile. Boden considera una nuova promozione. La storia d’amore tra Casey e Brett si intensifica. Violet, Gallo e Ritter intraprendono un’impresa d’affari insieme. In “L’appello” Casey inizia a ricevere attenzioni indesiderate dopo che un video di lui che salva una vittima è diventato virale. Boden diventa Vice Comandante del Distretto. Brett ha un progetto che potrebbe aiutare le ambulanze ad arrivare il prima possibile. Griffin Darden arriva inaspettatamente alla caserma dei pompieri. Nel terzo episodio “Controlla il respiro” Griffin fa capire a Matt che le cose a casa non vanno bene. Brett sottopone il suo progetto a Hawkins che però rifiuta: Mouch interviene per far decollare il progetto dopo aver perso un paziente.

