La NBC è da anni fiera del grande successo inaugurato dalla saga Chicago Fire e per la gioia dei fan, in trepidante attesa di scoprire se la serie avrà un seguito dopo il dodicesimo capitolo, arrivano importanti e positive notizie. Chicago Fire 13 si farà? Questa la domanda più digitata in rete nell’ultimo periodo non solo dai fan della serie ma anche da parte di coloro che sono intenzionati ad approcciare alla trama per la prima volta.

La risposta è delle più liete, Chicago Fire 13 si farà: la certezza arriva direttamente dai canali ufficiali della NBC e in rete già trapelano le prime indiscrezioni e anticipazioni su cast, trama e fattori contingenti al tredicesimo capitolo della serie statunitense che ha fatto il suo esordio ben 12 anni fa, nel 2012.

Chicago Fire 13, anticipazioni: il cast saluta un personaggio iconico e arriva un nuovo detective?

Per quanto riguarda le anticipazioni su Chicago Fire 13, assodato che si farà, spicca qualche anticipazione sul cast del nuovo capitolo. L’impressione è che la realizzazione dovrebbe seguire buona parte della narrazione vista nel capitolo precedente e dunque mantenere nella sua totalità il cast di attori. Due cose sono però certe, la prima è che in Chicago Fire 13 non ci sarà il personaggio di Wallace Boden che ha lasciato la caserma proprio nel finale di stagione.

Nel merito delle anticipazioni su Chicago Fire 13 in riferimento al cast è da annoverare il possibile ingresso di un nuovo personaggio che, come racconta Coming Soon, dovrebbe corrispondere al nome di Dom Pascal. Su tale indiscrezione non vi sono ancora ulteriori certezza ma l’impressione è che uno o due innesti nel cast di Chicago Fire 13 potrebbero arrivare al fine di ravvivare ulteriormente una trama che già promette scintille e colpi di scena.

