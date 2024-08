Anticipazioni Chicago Med 9, 1 agosto 2024: le novità della nona stagione

Al via da questa sera su Italia1 Chicago Med 9, la nona stagione del noto medical drama spin-off di Chicago Fire, che debutta con la prima puntata giovedì 1 agosto 2024. La serie, ennesimo successo NBC del filone ospedaliero creato dalla coppia Wolf/Olmstead, riprende le vicende del team di medici e paramedici di un affollatissimo nosocomio di Chicago con nuove trame, professionali e personali. Diversi cambiamenti in atto: esigenze di budget, scelte degli sceneggiatori e decisioni degli attori hanno portato ad alcune modifiche, per altro già annunciate, nel casting e nella nuova strategia di ‘compresenza’, conseguenze della necessità di effettuare dei saving economici.

Nel primo episodio, intitolato Una giornata difficile, viene introdotto un nuovo personaggio, il dottor Mitch Ripley, che va a sostituire il dottor Will Halstead uscito dal cast alla fine dell’ottava serie. Nell’introduzione del personaggio, veniamo a sapere che Ripley, ex paziente del dottor Charles, ha subito un trattamento eccessivo per controllare episodi violenti durante la sua giovinezza. Questo passato lo porta a nutrire una diffidenza verso i farmaci psichiatrici, creando tensioni con Charles: nonostante ciò, Ripley dimostra rapidamente la sua competenza medica, anche se deve affrontare le sfide legate al suo passato.

Anticipazioni Chicago Med 9: tensioni tra Charles e Ripley

Ma cosa rivelano le anticipazioni di Chicago Med 9 per questa prima puntata, in onda stasera su Italia1? L’appuntamento prevede tre episodi e il primo è intitolatoUna giornata difficile, che inizia con un incidente che origina numerose situazioni critiche per il personale ospedaliero. La dottoressa Hannah Asher si trova a dover affrontare la morte tragica di un paziente, evento che le fa mettere in dubbio le proprie capacità. Sarà il dottor Charles ad aiutarla a comprendere i limiti delle proprie possibilità e l’importanza del perdono di sé, nonostante il comprensibile impatto emotivo della medicina d’emergenza. Intanto, il dottor Charles fa la conoscenza con il dottor Ripley ed ha subito l’impressione di aver già conosciuto il nuovo arrivato nel team.

Nel secondo episodio intitolato Non c’è posto per te entra in gioco la figura della nuova dottoressa Zola Ahmad e salta subito all’occhio il suo paragone con Will per la sua forza e determinazione, e anche il dottore Marcel se ne rende conto. Nel frattempo, Maggie affronta le difficoltà legate al doloroso divorzio ma è anche pronta ad aiutare il dottor Archer, mentre tra il dottor Charles e il nuovo arrivato Ripley si accendono le tensioni.

Proseguendo con le anticipazioni di Chicago Med 9, il terzo episodio è intitolato La verità non si può nascondere: la Goodwin non vuole più nascondere la sua relazione con il dottor Washington, mentre la dottoressa Hannah Asher avrà un appuntamento con l’affascinante Nick Dunn e si ritroverà a salvare un cliente del bar a rischio overdose. Intanto la dottoressa Ahmad finisce col mettere in difficoltà Crockett il giorno del suo debutto nel consiglio ospedaliero del Med.