Anticipazioni Chicago PD 9, puntata 5 settembre/ Hailey salva la persona sbagliata?

Chicago PD 9, prossima puntata 5 settembre su Italia 1

Il prossimo appuntamento con “Chicago PD 9” andrà in onda lunedì 5 settembre su Italia 1. Andranno in on due nuovi episodi, il tredicesimo e il quattordicesimo. Il primo episodio vede protagonista Hailey Upton, interpretata da Tracy Spiridakos. Nell’episodio “Una agghiacciante verità”, mentre è fuori per una corsa, Hailey assiste a un incidente stradale: una macchina finisce nel fiume con a bordo un uomo e una donna. Hailey si fugga nel fiume per aiutare i passeggeri, ma riesce a salvare solo l’uomo, mentre la donna muore. Tuttavia, dopo aver appreso l’oscura verità sul legame dell’uomo con la vittima, la squadra deve rintracciarlo. Nel frattempo, Upton deve affrontare il senso di colpa per aver salvato la persona sbagliata.

Chicago PD 9, anticipazioni episodi “Una agghiacciante verità” e “Legami di sangue”

Nell’episodio “Legami di sangue”, il quattordicesimo di “Chicago PD 9”, la squadra indaga su un brutale serial killer con un modus operandi caratteristico: David Page viene ritrovato morto in casa sua con una mano mozzata e una scritta sulla parete fatta con il suo stesso sangue. Intanto lo zio paterno di Makayla è deciso a prenderla in custodia, mentre Burgess e Ruzek fanno di tutto per continuare a prendersi cura di lei. Ricordiamo che Kim ha ottenuto l’affido della bambina nella precedente stagione. Invece la relazione di Ruzek e Burgess ha attraversato molti alti e bassi: a un certo punto, erano persino fidanzati. L’arrivo di Makayla ha dato loro la possibilità di riconciliarsi. Cosa succederà ora che è arrivato lo zio di Makayla.

