Chicago PD 11, anticipazioni puntata 19 agosto 2024 su Italia 1: cambio ai vertici

Lunedì 19 agosto 2024 andrà in onda in prima serata su Italia 1, alle ore 21:20 circa, un nuovo attesissimo appuntamento con la serie televisiva di successo Chicago PD 11, di cui vi lasciamo le anticipazioni. Questa stagione segnerà l’addio di uno dei pilastri della serie, Tracy Spiridakos, e, puntata dopo puntata, scopriremo come gli sceneggiatori hanno deciso di sviluppare la sua uscita di scena.

Nella scorsa puntata abbiamo visto la Torres, con l’aiuto di Gloria Perez, impegnata nel proseguimento delle indagini riguardanti un’importante organizzazione di narcotrafficanti che opera in città. In questo nuovo appuntamento con Chicago PD 11 potremo godere di ben 2 episodi mozzafiato. Il primo, intitolato Segreti sepolti, vedrà Hailey (Tracy Spiridakos) al comando dell’Intelligence poiché Voight sarà costretto ad andare fuori città per continuare la caccia al killer, diventata per lui ormai un affare personale. Questo cambio ai vertici porterà anche alla nascita di nuove dinamiche e di uno spirito diverso nel team.

Anticipazioni Chicago PD 11: torna il profiler Josephine Petrovic

Nel corso di questa puntata di Chicago PD 11, come svelano le anticipazioni, rivedremo anche la figura della brillante profiler Josephine Petrovic (Bojana Novakovic), che giorno dopo giorno sta diventando un elemento sempre più prezioso all’interno della squadra. Infine, ci sarà anche un confronto molto forte tra Hailey e Joe a causa dei problemi di alcolismo di quest’ultima. Sarà proprio il caso che dovranno affrontare a spingere Joe a valutare seriamente un periodo di riabilitazione: al distretto, infatti, arriverà un bambino bisognoso di aiuto e questa vicenda porterà alla riapertura di un vecchio caso che coinvolgeva proprio la Petrovic.

Nel secondo appuntamento, intitolato Chicago P.D. – Linea di galleggiamento, i protagonisti saranno impegnati nelle indagini relative ad una terribile rapina. Infatti Marcella, la donna che si occupa delle pulizie, rientra nell’abitazione poiché aveva dimenticato il suo ombrello e viene uccisa dai rapinatori senza nessuna pietà. Per risolvere questo caso Kevin (LaRoyce Hawkins) chiede aiuto ad un suo vecchio collaboratore, Geroge Tyson III, che afferma con sicurezza di sapere chi siano i criminali. Non ci resta altro da fare che collegarci lunedì 19 agosto su Italia 1 per godere di queste due nuove appassionanti puntate.