Anticipazioni Doc Nelle tue mani/ Quarta puntata: la verità sulla morte di Mattia

Doc Nelle tue mani: gli ascolti della quarta puntata

S’intitolano rispettivamente Like e Il giuramento di Ippocrate i due episodi del quarto appuntamento di Doc Nelle tue mani, la serie tv in onda su Rai1 con Luca Argentero nei panni del ‘dottor amnesia’ Andrea Fanti. Nella loro prima messa in onda, il 16 aprile 2020, la quarta puntata raccolse davanti al teleschermo 8,9 mila spettatori (per il primo episodio) e 8,5 mila (per il secondo), con uno share pari rispettivamente al 29,6% e al 33,3%. Dal punto di vista degli ascolti, insomma, il riscontro è stato ottimo, tanto che la serie ha suscitato l’interesse persino delle emittenti straniere (in particolare quelle di Spagna, Portogallo, Francia, Slovenia e Inghilterra), che ne hanno già acquistato i diritti per la distribuzione.

Nel primo episodio della quarta puntata di Doc Nelle tue mani, Carolina, la figlia di Andrea e Agnese, sviene mentre si trova al parco a studiare con un’amica. La ragazza ha sintomi preoccupanti (arriva addirittura a tossire sangue), e si teme che sia affetta dalla sindrome di Mallory-Weiss oppure da un tumore all’esofago. I suoi genitori ipotizzano che Carolina possa essere tossicodipendente, ma nel suo appartamento trovano solo una confezione di ansiolitici che le erano stati prescritti proprio dal padre. Andrea nota anche diverse confezioni di merendine e una scatola di lassativi, e così giunge alla conclusione che sua figlia sia bulimica. Dopo la scoperta, Carolina confessa ai suoi la verità sulla morte del fratello Mattia: il piccolo si sentì male dopo aver ingerito il contenuto di una sigaretta elettronica che aveva sottratto al padre per giocarci. Carolina non disse nulla, e per questo si sente in parte responsabile dell’accaduto. I suoi genitori la consolano dicendo che nessuno la incolpa per quanto è successo, e l’episodio si conclude con il loro abbraccio.

