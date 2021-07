Doc Nelle tue Mani, replica/ Anticipazioni 8 luglio: Andrea Fanti ritira le dimissioni?

Doc Nelle tue Mani, anticipazioni puntata oggi, 8 luglio in replica

Nuova replica per Doc Nelle tue mani che torna in onda oggi, 8 luglio, come passatempo estivo in attesa di capire come e quando vedremo i nuovi episodi della seconda stagione. Luca Argentero e il resto del cast, sembra al completo per il momento, sono sul set della serie per le riprese della seconda stagione che andrà in onda, molto probabilmente, il prossimo inverno, ma, fino ad allora, il pubblico dovrà accontentarsi delle repliche, cosa succederà questa sera e quale sarà il caso che rivedremo nella puntata in onda in replica a partire dalle 21.30 circa? La serie tv ispirata alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni descritta nel libro dal titolo Meno dodici andrà in scena con gli episodi dal titolo L’errore e Come eravamo in cui non mancheranno i nuovi casi per Andrea Fanti ma nemmeno gli intrecci personali tra i dottori che hanno entusiasmato il pubblico.

Andrea Fanti tra passato e futuro

In particolare, in Doc Nelle tue mani, Tilde Ravelli si presenterà in ospedale per alcune visite di controllo chiedendo proprio di incontrare Andrea Fanti con cui aveva avuto a che fare in passato. Inutile dire che la richiesta della paziente è destinata a cadere nel vuoto visto che il dottore non è più in grado di prendersi cura di lei ma alla fine è Andrea che decide di tornare sui suoi passi ritirando le dimissioni e dicendosi pronto a prendersi cura dell’attrice. A quel punto le condizioni della donna si aggravano e così al suo capezzale prende posto anche la figlia, Alba, come finirà adesso? Un flashback ci porta nella Milano di dieci anni fa quando Andrea e Agnese sono una coppia felice, cosa scopriremo del loro passato? Intanto, in ospedale arriva il quindicenne Riccardo viene ricoverato a causa di un incidente ma che si trova a dover combattere con due arresti cardiaci. Andrea riuscirà a curare anche lui?

