Anticipazioni Doc Nelle tue mani/ Terza puntata 8 luglio: il grave errore di Andrea

Primo ciclo di repliche per Doc Nelle tue mani, la serie tv con protagonista Luca Argentero nei panni del dott. Andrea Fanti, primario presso il Policlinico Ambrosiano di Roma che, sopravvissuto a un tentativo di omicidio, scopre al suo risveglio di aver perso i ricordi degli ultimi 12 anni di vita. La serie è liberamente ispirata alla storia vera di Pierdante Piccioni, con la differenza fondamentale – tra le altre – che il coma di quest’ultimo era dovuto a un brutto incidente stradale avvenuto nel 2013 sulla tangenziale di Pavia. Doc ha ottenuto un buon successo di pubblico in Italia e all’estero (è stata esportata anche in Francia, Spagna e Portogallo); in particolare, in occasione della sua prima messa in onda il 9 aprile 2020, gli episodi 5 e 6 della terza puntata fecero registrare rispettivamente 8.543.000 e 8.068.000 telespettatori, con uno share pari al 28,9% per il primo e 32,7% per il secondo episodio.

Nella terza puntata di Doc Nelle tue mani, in replica giovedì 8 luglio, vediamo Andrea alle prese con una paziente particolare che chiede espressamente di essere curata da lui. Il dottore, infatti, l’ha già conosciuta cinque anni prima, ma la donna non sa che ora le cose sono molto diverse e – in teoria – Fanti non potrebbe nemmeno visitarla. Un errore causato dalla sua amnesia mette a rischio la vita della paziente: è caos in reparto. Nel secondo episodio, Andrea ripercorre la sua vita di padre e marito realizzato, prima della tragedia che porterà via per sempre il suo figlio più piccolo, Mattia. Il lungo flashback si conclude con Andrea che si sveglia e intima a Riccardo di non voler più continuare con la terapia.

