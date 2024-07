Anticipazioni Endless Love, puntata 19 luglio 2024/ Zeynep si fa accompagnare da un avvocato

Anticipazioni Endless Love, 19 luglio 2024: Emir è sulle tracce di Hakki

Domani pomeriggio, venerdì 19 luglio 2024, si rinnova il consueto appuntamento quotidiano con la soap opera turca Endless Love in onda su Canale 5; cosa rivelano le anticipazioni della nuova puntata, riportate sul sito di Mediaset Infinity? Dopo aver lasciato Ozan ed essere fuggita via di casa, Zeynep prende un’altra importante decisione; andare a parlare con un avvocato, accompagnata dall’amica Sema. Nel frattempo Emir continua a rimanere sulle tracce di Hakki e il piano dell’uomo d’affari viene scoperto da Tufan, attraverso un’intercettazione telefonica.

Apprese le mosse del diabolico protagonista, Tufan riesce ad avvisare in tempo Hakki, il quale rimuove immediatamente il filmato che lo ritrae insieme a Nazif ancor prima che lo stesso Emir possa trovarlo. Intanto Leyla è intenzionata a sostituire Önder e Vildan presso l’azienda e per questo viene aiutata a Galip; inoltre Kemal e Zehir scoprono che sono stati effettuati dei pagamenti sul conto del fratello di Nazif e, per questo, interrogano una donna, la quale però informa subito Hakki dopo essersi congedata da loro senza aver dato spiegazioni.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è accaduto nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda nei giorni scorsi come sempre su Canale 5? Tarik ha deciso di non seguire la volontà della famiglia e ha rivolto una proposta di matrimonio a Banu, invisa ai suoi parenti e in particolare a Fehime, poiché in passato la ragazza è stata una ex amante di Emir. E proprio Banu, dopo aver ricevuto la proposta, informa immediatamente lo spietato imprenditore al quale spiega di non voler affatto rovinare la vita del suo futuro sposo.

Emir, nel frattempo, è sempre più sospettoso riguardo i comportamenti di Tufan e decide così di iniziare a pedinarlo, chiedendo a Tarik di seguirlo nei suoi spostamenti.

