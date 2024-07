Anticipazioni Endless Love, puntata 18 luglio 2024/ Emir sospetta ancora di Tufan, il piano per seguirlo

Anticipazioni Endless Love, 18 luglio 2024: Tarik chiede a Banu di sposarlo, lei informa Emir

Domani pomeriggio, giovedì 18 luglio 2024, va in onda su Canale 5 una nuova puntata della soap opera turca di grande successo Endless Love; secondo quanto rivelano le nuove anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Tarik ha deciso di compiere il grande passo nella storia d’amore con Banu e di rivolgerle una proposta di matrimonio. L’uomo è intenzionato a sposare la sua amata pur contro la volontà della sua famiglia, che non ha accettato di buon grado il suo fidanzamento con una ragazza che in passato è stata una ex amante di Emir.

Di fronte alla richiesta di matrimonio, Banu decide di informare proprio Emir confessandogli di non avere alcuna intenzione di rovinare la vita di Tarik; nel frattempo, l’uomo d’affari nutre sospetti sempre maggiori nei confronti di Tufan e, per questo motivo, impone a Tarik di seguirlo in ogni suo spostamento…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Ma cos’è successo nelle precedenti puntate di Endless Love, andate in onda gli scorsi giorni come sempre nei pomeriggi di Canale 5? Asu teme che Emir possa arrivare a scoprire la sua reale identità, sinora tenuta nascosta, ed è sempre più spaventata, mentre Tarik ha presentato Banu alla sua famiglia, che però non l’ha accettata positivamente; Fehime, in particolare, ha disapprovato questa scelta e non condivide la presenza in famiglia di una donna che in passato è stata legata ad Emir.

Nel frattempo Ozan è sempre più disperato per essere stato lasciato di punto in bianco da Zeynep, che ha deciso di andare via di casa senza spiegazione alcuna; il ragazzo è depresso per questo colpo di scena e non se ne capacita, ma al suo fianco c’è la madre Vildan pronta a consolarlo, cercando di risollevare l’umore del ragazzo.

