Anticipazioni Endless Love, 22 e 23 luglio 2024: Ozan infuriato con la famiglia

Nuovi appuntamenti con Endless Love nei pomeriggi di Canale 5, nelle giornate di oggi e domani, lunedì 22 e martedì 23 luglio 2024; come rivelano le anticipazioni, riportate sul sito di Mediaset Infinity, Zeynep ha ormai deciso di lasciare Ozan e di andare via di casa. Il ragazzo è visibilmente turbato e piuttosto arrabbiato per questa repentina decisione e se la prende soprattutto con la sua famiglia, accusandola di essere responsabile della scelta della sua amata e di non averla ben accolta in casa.

Zeynep intanto ha preso un’altra importante decisione: chiedere il divorzio a Ozan, lamentandosi di non essersi mai sentita la benvenuta a casa Sezin. Proseguendo con le anticipazioni di Endless Love, scopriamo che Asu è intenzionata ad arrendersi nella sua lotta e chiede allo zio Hakki di consegnare a Kemal tutte le prove di cui dispongono; l’obiettivo della ragazza è infatti quello di far arrestare Emir, che andrebbe così in prigione, e di non farsi più fare la caccia da parte dell’ingegnere. Tuttavia i piani non vanno come previsto: Hakki disapprova la decisione della nipote, la quale decide di agire autonomamente.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate

Nel frattempo, nelle precedenti puntate di Endless Love andate in onda come sempre nei pomeriggi di Canale 5, Zeynep ha lasciato Ozan ed è fuggita di casa, decidendo di farsi accompagnare dall’amica Sema da un avvocato. Intanto Hakki è sempre più nel mirino di Emir, che continua a dargli la caccia ma il cui piano viene scoperto da Tufan grazie ad un’intercettazione telefonica…

Nel frattempo Galip aiuta Leyla a sostituire Önder e Vildan nell’azienda, mentre Kemal e Zehir fanno un’importante scoperta su Nazif e su alcuni movimenti sospetti sul conto di suo fratello; i due decidono così di interrogare una donna, che tuttavia non dà loro alcuna spiegazione…