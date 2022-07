Anticipazioni Grand Hotel 3, 29 luglio/ Javier sposa Laura ma lei nasconde un segreto

Grand Hotel 3, anticipazioni 29 luglio: matrimonio in vista per Javier. E Alicia scava nel suo passato

Grand Hotel 3 torna la settimana prossima, venerdì 29 luglio, con una nuova puntata. Le anticipazioni degli episodi rivelano diversi colpi di scena e alcuni accadimenti turbolenti. Il primo episodio si intitola La Vendita e vede grande fermento per la cessione dell’albergo. A quanto pare, quindi, il grande hotel potrebbe passare di mano. Alla finestra c’è la Valledur, che avrebbe intenzione di renderlo residenza privata.

Nel frattempo, su suggerimento di Julio, Alicia decide di sottoporsi per la prima volta ad una seduta di ipnosi, con la speranza di riprendere in mano il controllo della propria vita. Alicia ha tutte le intenzioni di scavare nel suo passato per superare alcune ferite ancora dolorose e profonde.

Nel secondo episodio di Grand Hotel 3, intitolato le nozze, vedremo Javier prendere una decisione molto importante. Le anticipazioni rivelano che il nostro protagonista sposerà la ricca ereditiera Laura Montenegro. Un matrimonio che, tuttavia, potrebbe portare diverse problematiche all’uomo. Infatti Javier non ha la minima idea del segreto che Laura gli sta nascondendo. Si profila quindi una puntata appassionante e a dir poco imprevedibile. Appuntamento fissato su Canale 5 per venerdì prossimo, 29 luglio. Un doppio episodio di Grand Hotel 3 sta per arrivare. Per gli appassionati della serie tv il conto alla rovescia è già partito.

