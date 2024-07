Anticipazioni Chicago Fire 12 puntata del 31 luglio 2024: Casey e Brett si sposano: l’addio

I prossimi tre episodi di Chicago Fire 12 andranno in onda mercoledì prossimo, 31 luglio 2024, sempre in prima serata su Italia 1 a partire dalle 21.25 circa. Il primo episodio di puntata dal titolo Porto nella tempesta ci sarà l’uscita di scena di Casey e Brett. Dalle anticipazioni su Chicago Fire 12 Le nozze sono imminenti ed i futuri sposi dovranno fare i conti con una serie di imprevisti tra cui la location sbagliata e Violet sarà disperata perché non riesce a trovare dei fiori adatti per la cerimonia. Tuttavia ben presto ci sarà un drammatico risvolto.

Mentre Brett si appresterà ad effettuare l’ultimo turno in caserma riceverà una chiamata per un incendio presso il polo fieristico. Medicherà una guardia ma verrà minacciata da quest’ultima, si scoprirà infatti che tre finte guardie hanno causato l’incendio per poter rubare dei preziosi. Brett riuscirà a scappare spruzzandogli in faccia un liquido e la finta guardia verrà arrestata. Scampato il pericolo finalmente si celebreranno le nozze tra Casey e Brett, officiate da Boden. I due, infine, saluteranno i loro amici più cari e poi, tra due ali di invitati che lanciano riso, escono dal locale e montano in auto per poi partire. L’addio di Brett a Chicago Fire 12 sarà particolarmente toccante e commovente.

Chicago Fire 12, anticipazioni prossima puntata: Violet e Severide denunciati

I protagonisti del secondo episodio di puntata dal titolo Bandierina Rossa, invece, saranno Violet e Severide. Andando con ordine dalle anticipazioni su Chicago Fire 12 puntata del 31 luglio 2024 si scopre che Violet, diventata paramedico capo sarà convinta che la nuova capo, Robinson, ce l’abbia con lei. Scoppierà un incendio e Maya, la ragazza dell’incendio, si farà viva in caserma per chiedere a Severide i soldi ma lui le dice di averli affidati alla polizia. Lei quindi gli racconterà tutto e Severide si offrirà di aiutarla: andrà quindi a prendere la ragazza, d’accordo con Boden, ma da un’auto che si avvicinerà partiranno alcuni proiettili che per fortuna non andranno a segno

Kelly quindi la porta al sicuro in caserma dove lei gli darà altre informazioni sulla faccenda. Alla polizia la ragazza dirà di voler collaborare con loro e riferirà che il resto dei soldi non si trovano così l’agente cui si è rivolto lo rassicura che verranno fatte perquisizioni ed indagini su mezzi, caserma, case e conti correnti dei vigili della 51. Successivamente Kelly incontrerà gli agenti che si occupano del caso e gli rivelerà che secondo lui il denaro mancante è andato in fumo e questi lo informeranno del fatto che il fratello della ragazza è uscito su cauzione e l’intera famiglia è scomparsa. Alla fine della puntata Boden spiazzerà Violet e Severide: sono stati denunciati, lei per il comportamento col nuovo partner di lavoro e Severide per aver accolto in caserma Maya che avrebbe dovuto essere affidata alla polizia.

Chigaco Fire 12, anticipazioni prossima puntata: scontro tra Violet e Lennox

Infine l’ultimo episodio della serie incentrata sui Vigili del Fuoco statunitense si intitolerà Oscurità e le anticipazioni su Chicago Fire 12 rivelano che Mouch inizierà il workshop di interventi di soccorso tecnico. Il paramedico Lennox ritornerà in caserma dopo aver fatto le denunce e Violet con Severide vanno a parlare con Boden che di fronte al loro desiderio di mandare via il nuovo paramedico, deciderà invece di tenerlo per evitare che questa azione venga presa come una ritorsione nei confronti di quest’ultimo.

La caserma sarà occupata in un intervento in un centro dialisi in cui le persone incominciano a sentirsi male: c’è infatti una perdita di un gas che viene diminuita da Severide e dalla sua squadra in attesa della squadra di decontaminazione. Violet e Lennox hanno un piccolo chiarimento-scontro alla fine dell’intervento in cui egli le confida che la capo Robinson gli ha chiesto di valutare la 51 in merito soprattutto al protocollo… L’appuntamento con la nuova puntata di Chicago Fire 12 è per mercoledì 31 luglio in prima serata su Italia1.