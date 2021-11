Anticipazioni Il Collegio 6, quarta puntata/ Pagelle metà corso e nuove eliminazioni

È giunta al termine la terza puntata de Il Collegio 6 che ha avuto in serbo per i telespettatori una lunga serie di colpi di scena. Serata di addii, infatti, nello show di Rai 2, come quello a gran sorpresa di Gaia Cascino. La ragazza ha infatti deciso di abbandonare il Collegio, sentendolo un ambiente non adatto a lei. All’uscita di Gaia è seguita quella di Davide Maroni che è stata però voluta dal preside a seguito della cattiva condotta del ragazzo. Davide, infatti, ha insultato la professoressa di inglese e risposto male anche ad altri professori. Gli addii, però, potrebbero non essere finite qui e ce lo svelano proprio le anticipazioni della prossima puntata de Il Collegio 6.

Il Collegio 6, 3a Puntata/ Gaia abbandona, Davide espulso, la supplente scappa via

Il Collegio 6, nuovi addii e liti: chi sarà eliminato?

Il Collegio 6 torna in onda martedì prossimo, 17 novembre, sempre su Rai 2 con una puntata cruciale per tutti i suoi protagonisti. Il preside infatti annuncia che è arrivato il momento delle pagelle di metà corso: “Solo chi ha raggiunto la sufficienza potrà superare questo step e andare avanti”. Sarà quindi il momento per tutti di studiare come mai fatto prima. Ma qualcuno non ce la farà e dovrà abbandonare la scuola. Ci sarà anche un momento sportivo, con una partita di calcio alla quale parteciperanno anche i professori. Infine ancora liti a Il Collegio 6: Maria Sofia Federico si ritroverà a scontrarsi con alcune compagne per i suoi comportamenti, già in altre occasioni discussi.

LEGGI ANCHE:

MARIA SOFIA FEDERICO IL COLLEGIO 6/ "Non mi depilo, i miei genitori si vergognano"DAVIDE MARONI ESPULSO DA IL COLLEGIO 6/ Insulto alla prof di inglese: "Fuori!"

© RIPRODUZIONE RISERVATA