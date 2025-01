Anticipazioni Il Conte di Montecristo 20 gennaio 2025: Edmond Dantes riesce a fuggire

Ritorna anche stasera una nuova puntata de Il conte di Montecristo su Rai 1 dopo un successo incredibile del primo episodio, che ha collezionato quasi il 27% di share. Insomma, ben 5 milioni di italiani sono rimasti incollati allo schermo per assistere alle avventure di Edmond Dantes e stasera verranno svelati nuovi intrighi sulla vicenda basata sul romanzo di Alexandre Dumas. Quali sono le anticipazioni della seconda puntata de Il Conte di Montecristo? Scopriamole insieme.

Stasera 20 gennaio 2025 andrà in onda un nuovo episodio dell’amatissima fiction diretta da Bille August. A quanto dicono le anticipazioni, la puntata si concentrerà sulla rinascita del protagonista, che finalmente riesce a fuggire dopo aver trascorso oltre 15 anni chiuso nel Castello d’If come prigioniero. Edmon Dantes scappa bisognoso di rivincita e durante la fuga conosce Jacopo, che nella serie è interpretato dall’attore Michele Riondino. Si tratta di un contrabbandiere con il quale instaura un legame davvero speciale, tanto da farlo diventare suo complice per la vendetta.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni: la delusione dopo la fuga

Le anticipazioni de Il Conte di Montecristo per oggi 20 gennaio 2025 preannunciano una puntata piena di colpi di scena. Si tratta della svolta vera della sua vita, dato che finalmente è riuscito a scappare dagli incubi della prigionia. Il nostro Edmond riesce finalmente a raggiungere Marsiglia, ma il suo sogno di felicità si infrange. Essendo stato lontano per così tanti anni, ritrova la sua vita completamente stravolta: la donna che amava ha sposato il suo traditore Ferdinand, mentre suo padre è morto nel periodo della sua assenza. Edmond Dantes, però, non si fa prendere dalla sconfitta e decide di ribellarsi.

Il protagonista sceglie di farsi giustizia da solo. Come può accettare che un traditore gli abbia portato via la sua Mercedes? Così, inizia l’avventura vera e propria: Edmond salpa verso Montecristo e riceve un tesoro che lo trasforma nel celebre “Conte di Montecristo”. Da questo momento in poi, inizia anche a scrivere un piano d’azione, e grazie alla sua figura carismatica ottiene un grande successo: ogni persona che incontra viene ammaliata dal suo fascino e soggiogata grazie al suo magnetismo. A Roma, rapirà Albert de Morcerf, figlio di Mercedes e interpretato da Nicolas Maupas. Cosa succederà dopo questo stratagemma? Lo scopriremo stasera 20 gennaio 2025, su Rai 1.

Il Conte di Montecristo, dove vederlo in streaming e on demand

Dove vedere Il Conte di Montecristo? La seconda puntata è disponibile in diretta oggi, lunedì 20 gennaio 2025 su Rai 1 a partire dalle ore 21.30. Vi ricordiamo che gli episodi sono visibili anche in streaming e on demand sulla piattaforma RaiPlay. Buona visione!