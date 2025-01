Il conte di Montecristo anticipazioni, Gabriella Pession: “Hermine impazzirà e perderà il controllo”

La fiction di Rai1 Il conte di Montecristo ha debuttato questa sera, lunedì 13 gennaio 2025, a partire dalle 21.35 circa su Rai1. Il cast vede protagonisti Sam Claflin, Jeremy Irons ma anche volti del nostro cinema come Lino Guanciale, Michele Riondino, Nicolas Maupas e Gabriella Pession. Quest’ultima interpreta Hermine, moglie di Danglars, nemico di Dantès e colui che lo tradisce e che, insieme a Fernand, diffonde un’accusa falsa facendolo arrestare ingiustamente. Tuttavia la Hermine Danglars della fiction di Rai1 è un po’ diversa dalla Hermine Danglars del romanzo di Alexander Dumas

Gabriella Pession, infatti, in una recente intervista riportata anche da Vanity Fair ha rivelato sul suo personaggio che è una donna simbolo dell’avidità e del tradimento e poi ha aggiunto che hanno apportato delle modifiche: “Abbiamo tradito un po’ il libro di Dumas rendendola una donna, obbligata dalla società dell’epoca, a negare la nascita di un figlio che le è stato strappato dal grembo.” E subito dopo ha fornito delle anticipazioni Il conte di Montecristo e su cosa succederà al suo personaggio nel corso delle prossime puntate, del resto anche la donna, in quanto moglie di Danglars, sarà vittima della vendetta di Edmond Dantes che insinuerà in lei il dubbio che figlio (che lei crede sia morto, ndr) sia vivo. Hermine a questo punto impazzirà e perderà il controllo. Questa scena nel libro non c’è.

Anticipazioni Il conte di Montecristo: chi sono Vampa (Lino Guanciale) e Jacopo (Michele Riondino)

Sempre Vanity Fair riporta le interviste anche ad altri due attori italiani persenti nel cast, Lino Guanciale Vampa e Michele Riondino Jacopo. Chi è Vampa de Il conte di Montecristo? Un brigante romano eccentrico e particolare che deruba Edmond e finisce e per essergli debitore aiutandolo a distruggere i suoi nemici. L’attore sul suo personaggio ha ammesso: “Si gode moltissimo il momento che coincide con l’opportunità di realizzare un sogno nel cassetto.” Chi è Jacopo de Il conte di Montecristo? Un contrabbandiere italiano che scampato dalla grinfie della polizia aiuterà Dantes a raggiungere Marsiglia. Riondino ha ammesso: “E’ un’evoluzione del personaggio di Edmond. Jacopo si porta dietro da questa avventura la capacità di ragionare.” Infatti da braccio destro che fa il lavoro sporco al suo posto diventa un uomo più maturo e ragionevole.