Anticipazioni Il Conte di Montecristo 27 gennaio 2025: Edmond Dantes al ballo con Haydée

Oggi, lunedì 27 gennaio 2025, torna l’appuntamento con Il conte di Montecristo serie-evento prodotta da Palomar (a Mediawan Company) in collaborazione con Demd Productions e in collaborazione con Rai Fiction, France Télévisions, Mediawan Rights ed Entourage Media che continua a raccogliere milioni di telespettatori davanti ai teleschermi non temendo la concorrenza del Grande Fratello. Nella terza puntata in onda questa sera, continua la sete di vendetta del Conte di Montecristo che continua a muovere i fili per raggiungere il proprio scopo e colpire i suoi nemici.

Nella puntata di oggi, stando alle anticipazioni, Edmond Dantes sfoggerà il proprio fascino e il proprio potere presentandosi ad uno degli eventi mondani più attesi in dolce compagnia. Contemporaneamente, però, farà in modo di far svelare un segreto che farà saltare clamorosamente le nozze tra Valentine e Franz d’Epinay.

Il Conte di Montecristo, anticipazioni: Edmond contro Danglars

Nella terza puntata de Il Conte di Montecristo, Edmond fa arrivare da Parigi una schiava algerina di cui ha comprato la libertà (Haydée, la figlia di Ali Pascha) e decide di portarla con sè al ballo organizzato nella villa di Mercedes e Fernand. L’intento di Edmond è quello di capire se è proprio Fernand l’uomo che anni prima ha tradito il sultano vendendo Haydée come schiava. Il conte di Montecristo, però, non si ferma mai e scopre che la fortuna di Danglars deriva dall’illecito uso di informazioni governative. Non avendo più nulla da perdere, decide di fargliela pagare e di fare in modo che paghi per tutto ciò che ha fatto.

Il principale obiettivo di Edmond, però, è riuscire a trovare un modo per ostacolare il matrimonio di Valentine e Franz d’Epinay per aiutare Max Morrel, figlio dell’armatore del Pharaon che tanti anni prima gli ha dato fiducia, che è innamorato perdutamente della ragazza. Dopo aver studiato la situazione attentamente, riesce a convincere il vecchio Noirtier a rivelare un segreto che, effettivamente, fa saltare il matrimonio. La mattina successiva, la marchesa di Saint-Meran e nonna di Valentine viene ritrovata morta a causa di un avvelenamento e la maggior sospettata è proprio la nipote.

Come vedere in diretta streaming Il Conte di Montecristo

La terza puntata de Il Conte di Montecristo può essere visto oggi, in diretta televisiva su Raiuno, al termine di Affari Tuoi ovvero a partire dalle 21.30. Con Raiplay, invece, potete seguire la diretta streaming della puntata di oggi e rivedere anche le precedenti puntate già trasmesse in tv.