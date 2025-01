Anticipazioni Il conte di Montecristo puntata finale, Michele Riondino: “Jacopo sarà la coscienza di Edmond Dantes”

La fiction di Rai1 con protagonisti Sam Claflin e Jeremy Irons ma anche amati e apprezzati attori italiani come Lino Guanciale, Gabriella Pession e Michele Riondino sta per giungere al termine. E delle piccole anticipazioni Il conte di Montecristo sulla puntata finale, che andrà in onda lunedì prossimo 3 febbraio 2025, le ha rilasciate Michele Riondino in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. L’attore ha rivelato: “Quando nel finale Edmond Dantès farà i conti con la crudeltà e gli errori delle proprie gesta sarà Jacopo la sua “coscienza”, sarà lui a farlo ragionare e a contenerlo”.

E successivamente l’attore pugliese ha tratteggiato meglio il suo personaggio di Jacopo ne Il conte di Montecristo. Ha rivelato che in questa fiction i ruoli più positivi appartengono proprio a personaggio fuorilegge come Luigi Vampa che è un noto brigante ed appunto Jacopo che è un contrabbandiere e che sono dei personaggi positivi perché nonostante i crimini commessi portano i valori della lealtà e dell’amicizia. Amicizia vera e sincera che spingerà Jacopo, paradossalmente, a diventare la coscienza di Edmond Dantes quando la sua vendetta andrà oltre commettendo errori e gesta crudeli. E proprio sul concetto di vendetta ha aggiunto: “Per portarla a termine il protagonista impiegherà una vita, quindi è anche il racconto di come la strategia di vendetta condizioni la vita di chi la ordisce”.

Anticipazioni Il conte di Montecristo, retroscena dal set di Michele Riondino: “Sam Claflin è l’opposto di un divo sfuggente”

Dopo aver fornito delle interessanti anche se brevi anticipazioni Il conte di Montecristo, Michele Riondino ha rivelato com’è stato lavorare su un set internazionale e soprattutto com’è stato lavorare con un grande attore come Sam Claflin che impersona il protagonista assoluto Edmond Dantes: “Non è come ce lo immaginiamo: un divo sfuggente, arrogante o scontroso. È esattamente l’opposto ed è stato bello condividere la scena con lui. Ho già fatto serie lunghe, so com’è faticoso e quanta pazienza ci vuole quando si sta tutti i giorni sul set.” L’appuntamento con l’ultima attesissima puntata de Il conte di Montecristo è per lunedì prossimo, 3 febbraio 2025, sempre in prima serata su Rai1.