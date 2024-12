Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano cosa succederà nella puntata che andrà in onda domani, mercoledì 4 dicembre 2024, come sempre tante saranno le novità e i colpi di scena. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì alle 16 su Rai Uno e cattura non poco l’attenzione di moltissimi fan, in termini di ascolti infatti conquista sempre ottimi risultati. Puntata dopo puntata i telespettatori restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti, oltre che in televisione gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Stando alle anticipazioni de Il Paradiso delle Signore trapelate sul web, nella puntata di mercoledì 4 dicembre 2024 Enrico cercherà in tutti i modi di evitare Marta. Il motivo? L’attrazione tra loro è aumentata in modo evidente ma lui è consapevole del fatto che non può lasciarsi andare ed è per questo che prenderà le distanze. Nel frattempo lei continuerà a ripensare al loro rapporto, la Guarnieri non riuscirà a togliersi dalla testa il magazziniere.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 4 dicembre 2024: Portelli vuole ancora lasciare Milano però si aggrava

Nei precedenti episodi de Il Paradiso delle Signore Elvira e Salvatore hanno annunciato la gravidanza ai genitori di lei, il padre però non l’ha presa affatto bene. Le anticipazioni fanno sapere che nell’episodio di mercoledì 4 dicembre 2024 la nonna della ragazza le dirà che ha architettato un piano per farla riconciliare con suo padre. Nel frattempo Delia, in vista della presentazione degli abiti della nuova collezione, avrà un’idea su come allestire la vetrina del Paradiso.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano anche che Tancredi e Umberto penseranno alle prossime strategie della Galleria Milano Moda. Concetta pregherà Marcello di perdonare Matteo, lui vuole ancora andare via da Milano ma un altro imprevisto cambierà di nuovo i suoi piani, all’improvviso Portelli i aggraverà.