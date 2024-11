La settimana de Il Paradiso delle Signore sta per giungere al termine e in molti sono curiosi di scoprire tutto quello che succederà nell’episodio di venerdì 29 novembre 2024, le anticipazioni trapelate sul web svelano interessanti novità e colpi di scena. La nota soap opera tiene compagnia ai telespettatori da lunedì a venerdì su Rai Uno alle 16 e in termini di ascolti ottiene sempre ottimi risultati. In tantissimi infatti restano incollati al televisore, puntata dopo puntata, per assistere alle vicende dei protagonisti. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Anticipazioni Beautiful, puntata 29 novembre 2024/ Brooke confessa a Ridge che Hope ha baciato Thomas

Ma cosa succederà a Il paradiso delle Signore prima della solita pausa del weekend? Le anticipazioni di venerdì 29 novembre 2024 fanno sapere che a Casa Ragazze verrà commentato l’invito che Jerome ha fatto a Clara. L’allenatore francese le ha chiesto di trascorrere le vacanze con lui a Parigi per presentarle i suoi genitori. Nel frattempo Alfredo, nonostante sia al settimo cielo per il suo successo professionale, proverà tanta nostalgia ripensando al tempo trascorso con la Boscolo.

Un posto al sole, anticipazioni 28 novembre 2024/ Momento difficile per Rossella, Michele in ansia per lei

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 29 novembre 2024: Enrico racconta il suo tragico passato a Marta

I tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre curiose novità e colpi di scena nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 29 novembre 2024, su Rai Uno. A causa delle sue difficoltà economiche Umberto accetterà la proposta di Tancredi, quest’ultimo diventerà quindi socio di maggioranza della GMM.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che nell’ultimo episodio della settimana le Veneri organizzeranno una serata e Mirella si unirà a loro insieme a Michelino. Enrico deciderà invece di confidarsi con Marta in merito al suo tragico passato, alla Guarnieri racconterà come è morta sua moglie e perché vive sotto protezione. Per Matteo arriva invece il giorno della partenza e dirà addio a tutti prima di lasciare Milano, succederà però qualcosa all’improvviso che cambierà i suoi piani.

Anticipazioni Endless Love, puntata del 28 novembre 2024/ Kemal rapito da Emir subisce violenze indicibili