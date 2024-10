Al via una nuova settimana de Il Paradiso delle Signore dopo la solita pausa del weekend e come al solito novità e colpi di scena non mancheranno, le anticipazioni trapelate sul web svelano cosa accadrà nella puntata di domani, martedì 29 ottobre 2024 su Rai Uno. I protagonisti con le loro intriganti vicende riescono sempre a catturare l’attenzione di moltissimi telespettatori, in termini di ascolti infatti l’amatissima soap opera conquista ogni giorno ottimi ascolti, gli episodi sono disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay. Mimmo, ospite a casa Puglisi, sarà pronto ad iniziare una nuova avventura come carabiniere e dopo aver indossato la divisa inizierà a Milano il suo primo giorno di lavoro.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno sapere che nella puntata di martedì 29 ottobre 2024 Marta avrà dei sospetti su Enrico dopo averlo visto insieme ai Carabinieri e proverà a saperne di più su di lui. Nel frattempo prenderà il via al Paradiso il concorso letterario incentrato sugli amori impossibili che porterà i clienti a scrivere la loro storia.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni martedì 29 ottobre 2024: Roberto e Mario al capolinea? Marcello vuole denunciare Umberto

I tantissimi fan dell’amatissima soap opera assisteranno ad altre novità e interessanti colpi di scena nell’episodio che andrà in onda su Rai Uno martedì 29 ottobre 2024 alle 16. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che una minacciosa ombra potrebbe mettere a rischio la relazione tra Mario e Roberto, i due potrebbero addirittura essere vicini all’addio. Dalla Germania Marcello è tornato con una nuova verità sulla truffa di Hofer ed è intenzionato ad affrontare il fratello.

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore rivelano che nella puntata di martedì 29 ottobre 2024 Marcello ha preso una decisione e non sembra essere disposto a tirarsi indietro. Di che si tratta? Dopo la confessione di Matteo vuole denunciare Umberto. Silvana proverà a fargli cambiare idea, ricordandogli cosa può fare il Commendatore, le sue parole però saranno del tutto inutili perché non riuscirà a far ragionare Barbieri. Cos’altro succederà? Gli spoiler non rivelano altri dettagli, non ci resta quindi che attendere la messa in onda della puntata per saperne di più.