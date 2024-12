Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, nuove puntate 2025: grosso colpo per Elvira e Salvo

Torna dopo una brevissima vacanza Il Paradiso delle Signore, che da lunedì 30 dicembre 2024 fino al 3 gennaio riporterà il continuo delle vicende come sempre su Rai1. Un vero sollievo per i fan della soap, che finalmente potranno scoprire cosa succederà nei prossimi episodi. Intanto, per colmare la curiosità, andiamo a vedere le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore: si prevedono tanti colpi di scena e novità totalmente inaspettate!

Per quanto riguarda le anticipazioni di lunedì 30 dicembre vedremo Elvira e Salvo freddati da una grandissima delusione: la loro nuova casa non sarà pronta in tempo per il matrimonio, e si troveranno spiazzati da questa triste notizia. Non solo, Don Saverio deciderà di mettere fine al suo tormento dando finalmente un ultimatum a Clara: non riesce più ad accettare che lei nasconda la storia con Alfredo. Tutto è bene quel che finisce bene per Matteo, che grazie a Odile ha recuperato alla grande!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 30 al 3 gennaio 2025: un matrimonio rovinato?

Le Anticipazioni Il Paradiso delle Signore di martedì 31 dicembre 2024 vedranno proprio la meravigliosa notte di San Silvestro, con una festa incredibile e iniziative di ogni genere. Tra queste, la decisione di Concetta e Ciro, i quali decideranno di ristrutturare l’appartamento di Elvira e Salvo insieme a tutto lo staff de Il Paradiso delle Signore. Intanto cattive notizie per Don Saverio, il quale sarà furioso per la lettera di Alfredo e Clara. Per quanto riguarda le puntate successive, ci sarà una piccola pausa per Capodanno: il 1 gennaio la puntata non andrà in onda per la festa di inizio 2025.

Il prossimo episodio passa a giovedì 2 gennaio 2025 con protagonista Clara, la quale si trova in un momento di forte confusione, indecisa sul da farsi riguardo ad Alfredo e a come comunicare la verità a sua madre e a suo padre. Non solo, Anita deciderà di tacere di fronte alle effusioni amorose che a visto tra Marta e suo padre. Insomma, tanti colpi di scena che culminano con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per venerdì 3 gennaio 2025. Tutto sarà pronto per la grande festa del matrimonio di Elvira e Salvatore, anche se purtroppo non filerà tutto liscio: quest’ultimo riceverà una notizia che lo costringerà a prendere una decisione inaspettata. Ma non finisce qui! Nella puntata del 3 gennaio 2025 vedremo Tancredi infuriato per una scelta particolare del Paradiso…