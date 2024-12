A Capodanno Il Paradiso delle Signore non andrà in onda, però dopo la breve pausa tornerà a tenere compagnia ai telespettatori giovedì 2 gennaio 2025 su Rai Uno alle 16. Come al solito tante saranno le novità che faranno incuriosire non poco i tantissimi fan della nota soap opera, questi puntata dopo puntata restano incollati al televisore per scoprire tutto quello che succederà ai protagonisti. Gli episodi, oltre che sul piccolo schermo, sono sempre disponibili anche sulla piattaforma streaming Raiplay.

Sul web sono trapelate interessanti anticipazioni in merito all’episodio di domani, giovedì 2 gennaio 2025, come al solito i colpi di scena non mancheranno. Da poco Clara ha iniziato una relazione con Alfredo, però non sa più come confessare la novità ai suoi genitori. Al momento infatti preferirà non rivelare la verità alla sua famiglia. Odile invece, dopo aver fatto infuriare Tancredi per non averlo consultato in merito ad alcune importanti decisioni sulla Galleria Milano Moda, creerà nuove tensioni tra loro. Il motivo? Perché continuerà con la sua proposta relativa ad una possibile collaborazione con Il Paradiso.

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 2 gennaio 2025: Anita riempie di domande Marta, Odile e Matteo molto vicini

Dopo il breve stop i tantissimi fan de Il Paradiso delle Signore assisteranno ad altre intriganti vicende nella puntata che andrà in onda su Rai Uno giovedì 2 gennaio 2025. Le anticipazioni rivelano che Anita continuerà a fare molte indiscrete domande a Marta dopo aver visto il bacio tra la Guarnieri ed Enrico.

Cos’altro succederà a Il Paradiso delle Signore? Stando alle anticipazioni Odile e Matteo si avvicineranno sempre di più, al momento però si considerano solo buoni amici. Nel frattempo, grazie all’aiuto della staff dell’Atelier, in vista delle nozze Elvira e Salvo potranno andare vivere nella loro nuova casa.

